Végveszélyben van a libanoni Türosz lakossága és keresztény öröksége

A segélykiáltást Türosz érsekei – Georges Iskandar görög melkita érsek, metropolita, Elias Kfoury görög ortodox metropolita és Charbel Abdullah maronita érsek – fogalmazták meg a dél-libanoni várost fenyegető, egyre súlyosbodó katonai eszkaláció láttán.

Közleményükben az egyházi vezetők arra kérik a köztársasági elnököt, a parlament elnökét, a miniszterelnököt és a védelmi minisztert, hogy hozzanak „azonnali és komoly intézkedéseket” Türosz óvárosának megmentéséért a pusztulástól. Ez a terület – hangsúlyozzák – „nem csupán lakóövezet: ez Türosz történelmi és emberi szíve, amely civilek, köztük családok, gyermekek és idősek ezreinek ad otthont”.

A Türoszban jelen lévő egyházak vezetői felszólítják a hatóságokat, hogy avatkozzanak be, „ki-ki a maga szerepének és felelősségének megfelelően”,

tegyenek meg minden politikai, diplomáciai és biztonsági erőfeszítést a polgári lakosság védelmének, valamint a város alapvető életfeltételeinek biztosítása érdekében.

A nemzetközi közösséghez, az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez és a humanitárius szervezetekhez is felhívást intéznek, arra kérve őket, hogy vállalják a nemzetközi jog tiszteletben tartásából fakadó kötelezettségeiket. „Türosz népe életet és biztonságot érdemel, nem pedig félelmet, elvándorlást és pusztítást” – jelentették ki az egyházfők.

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Izrael evakuálási parancsai egymást követik és rettegésben tartják a várost, amelyet a bombázások már korábban is erősen megviseltek. Paolo Borgia érsek, libanoni nuncius is ellátogatott a városba már június 7-én, vasárnap, és tervez további látogatásokat: „Nem vagytok egyedül, az Egyház imádságaiban kísér titeket” – mondta a családoknak, akikkel találkozott.

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Különös aggodalomra ad okot a város történelmi keresztény negyedének sorsa, amelynek jelenléte egészen az apostoli időkig nyúlik vissza, és amely szerves része Libanon lelki és kulturális örökségének.

„Türosz egyedülálló helyet foglal el a kereszténység történetében”

– hangsúlyozza a Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú alapítvány ügyvezető elnöke, Regina Lynch, emlékeztetve arra, hogy a város templomai és közösségei a hit, az együttélés és a kitartás élő tanúbizonyságai az évszázadok során.

A szervezet felhívja az összes érintett felet az emberi méltóság tiszteletben tartására, a harcokban részt nem vevő civil lakosság megóvására, valamint a vallási helyszínek és a történelmi örökség védelmére.

Forrás: AgenSIR 1., 2.; Avvenire

Fotó: AFP

Magyar Kurír