Venezuelában politikai megfontolásból ismét korábban, október elsején kezdik ünnepelni a karácsonyt

Az erről szóló rendeletet élő országos adásban ismertette Con Maduro+ című műsorában. Az államfő szerint az intézkedés célja a „gazdaság, kultúra, öröm, boldogság” előmozdítása, valamint „a venezuelai nép boldogsághoz való jogának” védelme.

Ez nem újdonság: Maduro 2013 óta több alkalommal is élt ezzel a módszerrel, hogy néhány hónappal előrehozta a karácsonyt, mintegy „a népnek szánt ajándékként”, „a hála jeleként”, például a 2024-es vitatott elnökválasztást követően.

A rendelet geopolitikai feszültségekkel terhelt környezetben született. Az Egyesült Államok katonai erőket vonultatott fel a Karib-tengeren, amit Caracas közvetlen fenyegetésnek tekint, és Maduro az invázió előjeleként értelmezett. A két ország kölcsönösen vádaskodik: az amerikai fél narkoterrorizmussal vádolja a venezuelai vezetőt, míg egy venezuelai hajó elleni közelmúltbeli támadást az amerikai flottának tulajdonítanak.

A látszólag ünnepi hangulat mögött tehát politikai stratégia húzódik meg: pozitív légkör teremtése, a társadalmi feszültségek enyhítése és a strukturális válságokról való figyelemelterelés. A venezuelai katolikus egyház aggodalmát fejezte ki, hangsúlyozva, hogy a vallási ünnepek idejét és módját nem szabad propagandacélokra felhasználni.

Ezzel párhuzamosan a kormány fokozza az élelmiszersegélyek – például élelmiszercsomagok – kiosztását a legszegényebb negyedekben, a karácsonyi időszakot pedig a társadalmi támogatottság megerősítésére használja fel. Mindez súlyos gazdasági válság, rendkívül magas infláció és alapvető termékek állandó hiánya közepette történik.

Az előrehozott karácsonynak kettős jelentősége van: egyrészt anyagi és érzelmi támaszt nyújt a nehéz helyzetben lévő lakosságnak, másrészt szimbolikus gesztus, amely a súlyos intézményi válság, a választási csalás vádjai és az ellenzék elnyomása ellenére a normalitás és az ünnep képét vetíti a nyilvánosság elé.

Összegezve: a karácsony előrehozása nem pusztán naptári változtatás, hanem politikai eszköz, figyelemelterelés és egyfajta látványpolitika, amelyben az ünnepek a társadalmi kontroll és a hatalom legitimációjának eszközeivé válnak.

Forrás és fotó: Famigliacristiana.it

Magyar Kurír

(tzs)