Veni Sancte szentmisét ünnepeltek a Pápai Magyar Intézetben

Assisi Szent Ferenc ünnepén, október 4-én kezdődött meg az új tanév a római Pápai Magyar Intézetben is. Az ünnepi Veni Sancte szentmisét a jelenleg is tartó szinóduson részt vevő Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, az intézet korábbi rektora mutatta be.

A szentmisében a püspök a Szentlélek vezetését kérte a közösség életére, az ösztöndíjas papok tanulmányaihoz és az intézet munkatársainak feladataihoz.

A Veni Sanctén jelen volt többek között a Pápai Magyar Intézet idén kinevezett új rektora, Törő András atya; az intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság három tagja: Szentmártoni Mihály jezsuita, Melo Lajos domonkos és Harsányi Ottó ferences szerzetes; Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia vezetője; részt vettek továbbá az idén Rómában tanuló ösztöndíjas papok és az intézet munkatársai.

Mohos Gábor püspök szentbeszédében kiemelte: minden szenttudomány valójában Jézus Krisztus megismeréséről szól. Jézus megismerése nem abban áll, hogy megtanulunk bizonyos fejezeteket, letesszük a vizsgákat, és úgy érezzük, hogy ismerjük őt, hanem sokkal inkább egy

élő valóság, amely életünk szerves része. A teológia nem választható el a mindennapjainktól,

hiszen feladatunk mindennap elmélyülni Krisztus ismeretében, egyre jobban megismerve őt. Ehhez segítségünkre van többek között az Eucharisztia – Krisztus valóságos teste és vére –, illetve a Krisztus keresztjéről való elmélkedés, amelyek segítenek, hogy a valódi Jézus Krisztust ismerhessük meg.

Szent Ferenc annyira azonosult Krisztus szenvedésével, hogy megjelentek rajta a stigmák, Krisztus sebei. Ezek külsőleg is mutatták, mennyire elmélyült Mestere ismeretében. Nem csak egy elméleti tudásról van szó, hanem arról, hogy amennyire lehetséges, átéljük Jézus életét – hangsúlyozta az esztergom-budapesti segédpüspök. – Erre

minden keresztény személyes meghívást kapott Istentől: hogy kövessük Jézust, és minél jobban hasonuljunk hozzá.

A szentmisét követően Törő András rektor köszöntőszavaival hivatalosan is megnyitotta a 97. tanévet, üdvözölve a régi és az új lakókat, valamint megköszönte a dolgozók egész évben tartó alázatos munkáját.

*

A Pápai Magyar Intézetben a 2024/25-ös tanévben hat ösztöndíjas pap lakik, akik különböző pápai egyetemeken vesznek részt posztgraduális képzéseken: az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéből Farkas Ferenc; az Egri Főegyházmegyéből Resch András, Péter Vilmos és Noel Benedict Tajos; a Győri Egyházmegyéből Palatinus Kristóf; a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből Tóth László Gábor kezdik meg vagy folytatják tanulmányaikat idén az Örök Városban.

Fotó: Bujtás Zsuzsa, Palatinus Kristóf

Forrás: Pápai Magyar Intézet

Magyar Kurír