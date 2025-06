Veres András pünkösdkor: Az Isten szeretete képes megszüntetni az emberek lelkében lévő félelmet

A szentmise keretében a Győri Egyházmegye főpásztora és Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök kiszolgáltatták a bérmálás szentségét a győr-belvárosi, a győr-nádorvárosi, a győr-révfalui, a győr-szigeti és a gönyűi plébánia hatvan fiataljának, illetve nyolc katekumen testvérnek.

„Hisszük, hogy a Lélek hat az emberben, és láthatatlanul megvalósítja a belső békét, megerősíti a hitet, és élő szeretetet biztosít. Bízunk abban, hogy a mai napon megbérmált testvéreink továbbra is nyitottak maradnak a Szentlélek Isten előtt, és engedik, hogy vezesse, formálja őket életük során” – köszöntötte az egybegyűlteket Böcskei Győző székesegyházi plébános.

„Egész Egyházunkra, egyházmegyénkre kérjük a Szentlélek kiáradását. Ebben az esztendőben, amikor egyházmegyei zsinatot tartunk, különös módon is szeretnénk pünkösd ünnepén imádkozni, hogy Isten megmutassa számunkra, hogy ma, ebben a sok viszontagsággal teli időben hogyan tudjuk hitünket úgy megjeleníteni a világban, hogy azáltal mások is épüljenek, és a világot Krisztus szándéka szerint szebbé, jobbá tudjuk tenni” – hívta közös imádságra az ünneplő közösséget Veres András megyéspüspök.

Az imént hallottuk az evangéliumból (vö. Jn 20,19–23), hogy az apostolok Jézus feltámadása után szívükben félelemmel telve bezárkóztak az utolsó vacsora termébe, nem mertek mutatkozni a nyilvánosság előtt – idézte fel szentbeszédében a megyéspüspök. –

A hit, az Isten szeretete képes megszüntetni az emberek lelkében lévő félelmet.

Pál apostolt a Jézus iránti szeretet teljesen megszabadította a haláltól való félelemtől. Az apostoloknak is nagy szükségük volt arra, hogy megkapják a Szentlélek ajándékát, hogy megerősödjenek hitükben. Nekünk, ma élő keresztényeknek is szükségünk van a Lélek megerősítő erejére. Ezért is kérjük a Lélek ajándékait minden megkeresztelt ember számára, hiszen olyan világban élünk, ahol a jézusi örömhírt nem mindenütt fogadják örömmel. Úgy, mint az apostolok korában. S ahogy az apostolok a Lélek erejében tudtak bátran fellépni és hirdetni az evangéliumot, nekünk is szükségünk van arra, hogy a Lélek megerősítse hitünket és bátorságot adjon a szívünkbe.

Gondoljatok csak arra: Mindig olyan könnyű az iskolában, baráti környezetben a hitetekről beszélni? Egyáltalán készek vagytok tanúságot tenni az Istenbe vetett hitetekről? – fordult a bérmálkozó fiatalokhoz Veres András püspök. – Azért kérjük a Szentlelket, hogy

ne csak szóban, hanem tettekben, tanúságtevő élettel tudjátok mások számára hirdetni a Krisztusba vetett hitet.

Hiszen a tanúságtétel az a nyelv a mai világban, amely talán minden ember számára érthető. Ha valaki szavaival, cselekedeteivel az evangéliumhoz méltó módon él, akkor ezt mások is érteni fogják, és talán még követni is akarják. „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,22) – mondta Jézus az apostoloknak. Vegyük a Szentlelket, kérjük, hogy Isten szeretete napról napra növekedjen bennünk, és így tudjunk az Ő tanúiként élni a világban.

„Krisztus békéje fegyvertelen és lefegyverző béke” – idézte XIV. Leó pápa megválasztása utáni köszöntőszavait a Győri Egyházmegye főpásztora.

Krisztus nem fegyverrel akar győzni ebben a világban, az Ő szeretete minden ellenséget képes legyőzni fegyvertelenül.

Adja Isten, hogy ezt a mindennapokban is megtapasztaljátok, és ennek erejével, bátorságával akarjatok, tudjatok keresztény életet élni – kívánta a bérmálkozóknak Veres András püspök.

Forrás és videó: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír