Veszprém ad otthont idén a Katolikus Társadalmi Napoknak

Az idei eseményt az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága és a Veszprémi Főegyházmegye közösen szervezi Veszprémben. A színes programokkal, előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, koncertekkel tarkított rendezvény mottója: Erősek a reményben.

2023-ban Veszprém Európa Kulturális Fővárosa, ezért a KATTÁRS szervezői fontosnak tartották, hogy ebben az évben a Katolikus Egyház, a katolikus értékek is széles körűen megjelenjenek Veszprémben. A Veszprémi Főegyházmegye védőszentje Szent Mihály, akinek ünnepe kiemelkedő alkalom az egyházmegye életében. Ezért ebben az esztendőben, Szent Mihály napjához kapcsolódik a KATTÁRS, valamint a Pueri Cantores Nemzetközi Katolikus Ifjúsági Kórusfesztivál rendezvénye is.

A KATTÁRS szervezői ahogy az elmúlt években, így most is nemcsak a figyelmet szeretnék felhívni a meglévő értékekre vagy éppen az aktuális társadalmi problémákra, kérdésekre, hanem párbeszédre, közös megfontolásra is buzdítják a résztvevőket.

További információk ITT érhetőek el.

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír