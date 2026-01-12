Veszprémbe várja az érdeklődőket az ötödik zarándokakadémia

Kultúra – 2026. január 12., hétfő | 10:40
A Szakrális–Spirituális Turisztikai Látogatómenedzsment Műhelytalálkozó 2026-os témája: „A várakozástól a továbblépésig”, mely a látogató, a fogadó és a környezet kölcsönösségének hatásait vizsgálja. A február 11–12-én tartandó Zarándok Akadémia 5. fővédnöke ezúttal is Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát; házigazdája a Veszprémi Érsekség és az Érseki Főiskola.

Az immár ötödik alkalommal megrendezendő zarándokakadémia olyan találkozási pont, amelyen a szakrális és spirituális turizmus, a látogatómenedzsment, valamint az egyházi és világi szereplők közös gondolkodása és praktikus alkotómunkája kerül a középpontba. Az idei műhelytalálkozó a látogatói jelenlét sokrétű hatásait vizsgálja: hogyan formálja a vendég az adott helyet, s miként hat vissza rá a fogadó közösség és a környezet.

Az esemény egyik főelőadója Michalkó Gábor egyetemi tanár (Pannon Egyetem, GTK), tudományos tanácsadó (HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet) lesz, aki az inspiráció, a csend, a turizmus kölcsönhatásai, a látogatás mélysége és minősége, valamint a „jó hely” témákat vizsgálja majd. Számos hazai és nemzetközi szaktekintély tart gondolatébresztő előadást és vesz részt a kerekasztal-beszélgetéseken.

A World Religious Tourism Network (Vallási Turisztikai Világhálózat) első magyarországi partnertalálkozóját is a zarándokakadémia keretében tartják, valamint bemutatkozik a „Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026” projekt is.

Különleges programok teremtenek teret a bemutatkozásra, tapasztalatcserére és az együttműködések elindítására. A zarándokfogadás turisztikai és lelki dimenzióit a vallási turizmus fenntartható és versenyképes jövője felől közelítik meg. Az esemény inspiráló találkozásokat kínál a közös értékek, a nyitottság és a vendégszeretet jegyében, miközben teret ad a csend és a közösségi élmények megtapasztalásának is, szakmailag és emberileg egyaránt maradandó módon.

A szervezők szeretettel várják mindazokat, akik a turizmusban, a látogatómenedzsment területén, valamint egyházi, szakrális helyszínek működtetésében dolgoznak, és nyitottak a szakmai párbeszédre, illetve inspirációra.

A szervezők bíznak benne, hogy a Zarándok Akadémia 5. a szakmai közönség és az érdeklődők számára is értékes találkozási és gondolkodási tér lesz.

Forrás és fotó: zarándokakadémia

Magyar Kurír

