Veszprémbe várják a Kárpát-medence egyetemistáit

A már tizenhatodik alkalommal megrendezett találkozóra a Kárpát-medence minden szegletéből érkeznek egyetemisták – Csíkszeredától Szabadkán át Sopronig –, hogy néhány napra kilépjenek a hétköznapok sodrásából, és saját korosztályuk között, fiatalokkal, fiatalokért keressék azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek mindannyiukat foglalkoztatják: mi tesz boldoggá, merre tart az életem, és hol van ebben Isten helye.

Bacsa Dávid atya, az esemény egyik főszervezője elmondta: a KELET nem csupán egy programsorozat, hanem találkozás – egymással, önmagunkkal és Istennel. Olyan tér, ahol a kérdések kimondhatók, a kételyek megoszthatók, és ahol a hit nem elmélet, hanem megélt tapasztalat.

A megújuló veszprémi várnegyedben, a Nagyszeminárium falai között zajló rendezvény mottója:„Boldogok a tisztaszívűek” (Mt 5,8).

Az előadások és beszélgetések középpontjában a boldogság és a boldogságkeresés áll majd – nem felszínes válaszokkal, hanem őszinte, mély gondolatokkal. Különös hangsúlyt kap Boldog Bódi Mária Magdolna életpéldája is, aki fiatalon, a mindennapokban élte meg hitét, és ma is megszólító útjelző lehet a fiatalok számára.

Az imádságos alkalmak, a közös szentmise, az imaest, a szombat esti bál és a várnegyedet felfedező séta mind azt szolgálják, hogy a résztvevők ne csak programokon vegyenek részt, hanem megerősödve, új kapcsolatokkal és lelki útravalóval térjenek haza.

A KELET megvalósulását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúságpasztorációs Bizottsága és a Veszprémi Főegyházmegye kiemelten támogatja.

Az eseményre jelentkezni EZEN a regisztrációs linken lehet.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír