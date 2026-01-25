Veszprémbe várják a Kárpát-medence egyetemistáit

Hazai – 2026. január 25., vasárnap | 18:00
1

Az idén a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozójának (KELET) Veszprém ad otthont február 13. és 15. között.

A már tizenhatodik alkalommal megrendezett találkozóra a Kárpát-medence minden szegletéből érkeznek egyetemisták – Csíkszeredától Szabadkán át Sopronig –, hogy néhány napra kilépjenek a hétköznapok sodrásából, és saját korosztályuk között, fiatalokkal, fiatalokért keressék azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek mindannyiukat foglalkoztatják: mi tesz boldoggá, merre tart az életem, és hol van ebben Isten helye.

Bacsa Dávid atya, az esemény egyik főszervezője elmondta: a KELET nem csupán egy programsorozat, hanem találkozás – egymással, önmagunkkal és Istennel. Olyan tér, ahol a kérdések kimondhatók, a kételyek megoszthatók, és ahol a hit nem elmélet, hanem megélt tapasztalat.

A megújuló veszprémi várnegyedben, a Nagyszeminárium falai között zajló rendezvény mottója:„Boldogok a tisztaszívűek” (Mt 5,8).

Az előadások és beszélgetések középpontjában a boldogság és a boldogságkeresés áll majd – nem felszínes válaszokkal, hanem őszinte, mély gondolatokkal. Különös hangsúlyt kap Boldog Bódi Mária Magdolna életpéldája is, aki fiatalon, a mindennapokban élte meg hitét, és ma is megszólító útjelző lehet a fiatalok számára.

Az imádságos alkalmak, a közös szentmise, az imaest, a szombat esti bál és a várnegyedet felfedező séta mind azt szolgálják, hogy a résztvevők ne csak programokon vegyenek részt, hanem megerősödve, új kapcsolatokkal és lelki útravalóval térjenek haza.

A KELET megvalósulását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúságpasztorációs Bizottsága és a Veszprémi Főegyházmegye kiemelten támogatja.

Az eseményre jelentkezni EZEN a regisztrációs linken lehet.

Forrás és illusztráció: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #oktatás-nevelés #programok #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató