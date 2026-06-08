Vetünk, gondozunk, kísérünk – Átadták a Bencés Oktatásért kitüntetéseket

Hortobágyi T. Cirill főapát az ünnepségen kifejtette: „A Szentháromság arra emlékeztet bennünket, hogy a szeretet nem önmagába zárkózik, hanem kapcsolatot teremt, életet ad, közösséget épít.” Nemcsak hitünk egyik legmélyebb misztériuma, hanem minden emberi közösség mintája is, amely különösen igaz a főapátság iskoláira – tette hozzá.

„A bencés iskola nem egyszerűen egy intézmény, ahol ismereteket adunk át. Sokkal inkább közösség: tanárok, diákok, munkatársak, szülők és családok közössége.

Olyan hely, ahol együtt keressük az igazságot, együtt tanulunk figyelni egymásra, és együtt tanuljuk felismerni Isten jelenlétét a mindennapokban.”

Hortobágyi T. Cirill főapát ünnepi beszédében köszönetet mondott a pedagógusok láthatatlan, mindennapi áldozatvállalásáért, amelynek gyümölcse gyakran csak évek múltán érik be.

A tanári hivatás egyik különleges szépsége, hogy vetünk, gondozunk, kísérünk – és gyakran mások aratják le annak gyümölcseit. Mégis tudjuk, hogy semmi sem vész kárba abból, amit szeretetből adunk.

Ma ezért szeretnénk megállni egy pillanatra, és kimondani azt, ami a hétköznapok sűrűjében talán ritkábban hangzik el: Köszönjük.”

A főapát a díjazottaknak megköszönte, hogy munkájukban nemcsak a tananyagot látják, hanem az embert is. Továbbá háláját fejezte ki az igazgatóknak és a tantestületeknek a közösségért, amelyben ez a szolgálat kibontakozhat, és külön megköszönte a családtagoknak azt, hogy hátteret biztosítanak szeretteik hivatásához. „Ti látjátok a legjobban azokat az áldozatokat, amelyek gyakran rejtve maradnak mások előtt: a késő estig tartó készülést, a dolgozatjavításokat, az aggodalmakat, a pluszfeladatokat és a fáradtságot.”

A díjazottak mindegyike hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés számára a kitüntetés, különösen, hogy a díjra saját kollégái és iskolájának közössége terjesztette fel őket.

A most kitüntetett pedagógusokban közös, hogy a tantárgyi tudáson túl valami többet is szeretnének átadni diákjaiknak. Nap mint nap segítik őket abban, hogy emberségükben is növekedjenek.

A Bencés Oktatásért kitüntetéssel a Pannonhalmi Főapátság minden évben azokat a pedagógusokat díjazza, akik munkájukat nemcsak hivatásnak, hanem szolgálatnak tekintik.

A 2025/26. tanévben Bencés Oktatásért kitüntetésben részesült pedagógusok:

Dányi-Hegyi Diána tanító és testnevelés szakos tanár, Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola;

Regner Judit tanító, Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola;

Alács Gyula László oktató, Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium;

Rédai Dávid oktató, Pannonhalmi Főapátság Szegedi SOB Technikum;

Benedekné Jordán Krisztina Emese tanító, Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium;

Árok Pálma angol nyelv szakos tanár, budapesti Szent Benedek Gimnázium;

Dezső Erzsébet oktató, Szent Benedek Technikum és Gimnázium Szegedi Tagintézmény;

Andorkó Réka angol szakos tanár, Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola;

Lelkes Gábor testnevelés szakos tanár, Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium;

Tamás Balázsné matematika–fizika szakos tanár, Pannonhalmi Bencés Gimnázium;

Kiss Zsolt orgona tanár, győri Napsugár Alapfokú Művészeti Iskola;

Kiszely Anna Andrea oktató, Szent Benedek Technikum és Gimnázium Budaörsi Tagintézménye.

A kitüntetettek laudációja, valamint tanúságtételeik hivatásukkal kapcsolatban IDE KATTINTVA olvasható az ünnepségről szóló bővebb beszámolóban.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír