Vezetői tanácskozást tartottak a debreceni püspöki székházban

A megbeszélés elején Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket. A főpásztor bejelentette, hogy november 26-i hatállyal Heidelsperger István mátészalkai esperes plébánost kinevezte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oktatási ügyekért felelős püspöki helynökévé, és megköszönte a 2022 novemberében nyugdíjba vonult Fodor András gazdasági ügyekkel foglalkozó püspöki helynök szolgálatát.

Az oktatási ügyekért felelős helynöki megbízatás új feladatkört jelent az egyházmegye kormányzásában – mondta el a megyéspüspök. Többek között azt kéri Heidelsperger István helynöktől, hogy látogassa az iskolákat, segítse az intézmények vezetőit akár az új munkatársak kiválasztásában, az iskolalelkészeket a lelkigyakorlatok megszervezésében; szervezze az iskolalelkészek találkozóit és segítsen az egyházmegye kormányzásában. Palánki Ferenc ehhez kapcsolódóan még egy bejelentést tett: az oktatási ügyekért felelős helynök, püspökhelyettes lett egyben az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) vezetője, ezért a főigazgatói cím elnevezésében, az egyházban jelen lévő hierarchikus rend egyértelműsítése okán, változtatott: az eddigi oktatásszervezési és tanfelügyeleti főigazgatói elnevezés megváltozik igazgatói elnevezésre. A feladatkörben azonban nem történt változás.

A főpásztor köszönetet mondott az intézmények munkatársainak a püspöki székház felújítása kezdetén és végén történt költözés során nyújtott segítségükért, majd ismertette, hogy elkezdődött a debrecen-józsai általános iskola építése; hosszú előkészületek után megkapták az építési engedélyt; továbbá hozzájárult a geszterédi háromcsoportos óvoda új helyszínen történő építéséhez.

Miután a fenntartói döntésen alapuló pótlékról, óraadói megbízási díjról, a papok óradíjáról és az iskolalelkészek havi juttatásáról tájékoztatta a megjelenteket, Palánki Ferenc a napi evangéliumra irányította a figyelmet (Mt 1,29–39): Jézus félrevonul imádkozni, majd a tanítványok keresni kezdik, és amikor rátalálnak, azt mondják neki: „Mindenki téged keres.” Milyen jó, hogy mindannyian Jézust keressük, és akik ránk vannak bízva, azoknak szeretnénk abban segíteni, hogy ők is rátaláljanak – fogalmazott a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

A főpásztor beszéde után Heidelsperger István oktatási ügyekért felelős helynök bemutatkozott a jelenlévőknek. Elmondta: szívvel-lélekkel szatmári papnak érzi magát. Sokszor volt lehetősége máshol szolgálni, de mindig hazavágyott. Egy szatmári faluban, Teremen nőtt fel, plébánosa, Varga János atya javaslatára a győri bencés gimnáziumban folytatta tanulmányait, amely kinyitotta előtte a világot. Jelenleg a mátészalkai Szent József-egyházközség plébánosa és a szatmári esperesi kerület esperese.

Arra is kitért, hogy az oktatási ügyekért felelős helynöki megbízatással az oktatás mellett a nevelés nagyobb hangsúlyt kap. Az új feladatkör két területet érint: az intézmények megfelelő működéséhez szükséges szervezési és adminisztrációs területeket, figyelemmel kísérve a meglévő határidők betartását, az intézmények tárgyi működéséhez szükséges feltételek biztosítását, valamint a keresztény értékek mentén történő nevelés segítését.

A katolikus iskola nemcsak tanít, hanem nevel is – hangsúlyozta Heidelsperger István, aki szerint fontos, hogy tudjunk azonosulni ezzel a céllal, mert csak így lehet eredményeket elérni. Követendő példaként nevezte meg a bencések nevelési módszerét, akik a tanításukkal is nevelnek, megszólítják a diákokat, és ők is megszólíthatók. Élményt jelentettek számára a bencés gimnáziumban a szeretetesekkel folytatott beszélgetések, amelyek nagymértékben meghatározták a gondolkodását. A szerzetesektől lehetett kérdezni, megkérdőjelezni, megvitatni, amit mondtak, és minden vita, kérdés egy magasabb szintre való lépést jelentett. Soha nem fáradtak bele, hogy újra és újra megmagyarázzák a keresztény élet kérdéseit; személyes meggyőződésből nevelték a tanulókat a hitre – fogalmazott a helynök. Kiemelte:

a katolikus iskola legfőbb erénye nem pusztán a tudás átadása, hanem rávilágít a hit és az értelem egységére, azok egymásra épülésére.

Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál! – a bencések jelmondata mindnyájunk célja kell hogy legyen, hogy a keresztény értékrend a gyermekek szívében és értelmében gyökeret verjen. A hit átadásában legyen egyensúlyban a hit ismerete és élménye – hangsúlyozta Heidelsperger István atya. – Az a cél, hogy a gyermekek, akiket oktatunk, nevelünk, legelőször is jó emberek, majd jó keresztények és jó szakemberek legyenek.

Türk László, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) oktatásszervezési igazgatója többek között a 2023. évi munkaszerződés-módosításokkal, átsorolásokkal kapcsolatos teendőket és határidőket ismertette.

Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti igazgató (EKIF) többek között az egyházmegyei, gazdasági ügyeket és szakmai feladatokat érintő programokról, eseményekről tájékoztatta a megjelenteket.

Béres Diána egyházmegyei jogtanácsos az intézményeket mint munkáltatókat érintő, 2023. január 1-jétől hatályos legfőbb jogszabály-módosításokról beszélt, majd válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Végül Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató a 2022. évi zárlati feladatokat, a 2023. évi intézményi költségvetést, valamint a normatívaigényléssel és -elszámolással kapcsolatos teendőket és határidőket ismertette.

