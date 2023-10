A kisgyermekkori interkulturális nevelés lehetőségei – Konferencia az Apor Vilmos Főiskolán

A kultúrák kapcsolódása jelentős téma, hiszen napjainkban talán egyre fontosabb a különböző kultúrák megismerése. Amikor a kultúrák közti párbeszédről beszélünk, akkor gondolhatunk a nemzetiségi oktatásra, a kétnyelvű kisgyermekkori nevelésre, a határon túli magyarok helyzetére, az inkluzív nevelésre, a romaintegrációra, vagy akár a magyar mint idegen nyelv tanítására is.

A kétnapos konferencián az interkulturalitás különböző aspektusait járták körül a szó legtágabb értelmében a kisgyermekkori oktatás, nevelés kontextusában. Jeles hazai és külföldi előadók biztos szakmai háttéren alapuló bevett gyakorlatokat mutattak be bölcsődei, óvodai, kisiskolai környezetben, nemzetközi együttműködések keretei közt, a szekciófoglalkozások pedig interaktív formában dolgozták fel az interkulturális pedagógiai kérdések módszertanát és elvi kérdéseit.

A rendezvényt október 9-én Szabó Tibor polgármester nyitotta meg Martonvásáron, majd Gloviczki Zoltán rektor gondolatai után megkezdődött szakmai program.

Elsőként Koscsóné Kolkopf Judit, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője ismertette konkrét példákon keresztül, hogy ők hogyan építik be az interkulturális nevelési módszereket a nyolcadik kerületi bölcsődék mindennapjaiba. Saját zenepedagógusuk van például, illetve minden intézményükben tartanak „állatasszisztált” foglalkozásokat is.

Utána Török Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának intézményfelelőse mutatta be azokat a kezdeményezéseket, amelyek a felzárkózó települések fejlődését, valamint az ott élők mindennapjainak megkönnyítését szolgálják.

A délelőtti előadások zárásaként George Dolesch, a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola alsó tagozatának igazgatója mesélt intézményük működéséről, majd két kollégája, Mészáros Tímea és Lindsay Page prezentálta részletesebben is, hogyan jelenik meg iskolájukban az interkulturalitás, és hogyan vezetnek végig egy-egy projektet a gyermekek érdeklődésére is építve.

A délután folyamán Horváth István zeneszerző, karnagy, az AVKF oktatója A kis herceg címet viselő „rádiómozi” előadást mutatta be az érdeklődőknek.

Október 10-én kedden Vácon folytatódott a konferencia. Tamáska Máté napindító szavai után Bajzáth Angéla, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának adjunktusa mutatta be nemzetközi kutatásuk tapasztalatait a koragyermekkori nevelésben történő interkulturális kompetenciafejlesztés témájában.

A következőkben Nima Sharmahd, a Koragyermekkori Innovációs Központ (Center for Innovation in the Early Years, Gent, Belgium) munkatársa az inkluzív megközelítés támogatásáról beszélt angol nyelven megtartott előadásában.

A szekciófoglalkozások két idősávban zajlottak és igazán változatos témákat képviseltek, mint például: A szociálpedagógiai attitűd szerepe a kisgyermekkori nevelésben; Mozgásos játékok kulturális sajátosságai; Interkulturalitás és a pedagóguskompetenciák; Azonosságok és különbözőségek a kisgyermeknevelés játékaiban; A kultúraközvetítés személyiségközpontú formái; Az interkulturalitás személyiségfejlesztő hatása egy osztrák óvoda és egy bécsi reformpedagógiai iskola mintáján, valamint bemutatkozott a Ringató-módszer is.

Forrás: Váci Egyházmegye; Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapja és Facebook-oldala

Fotó: Nagy Sándor

Magyar Kurír