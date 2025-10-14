Világra nyíló kapuk – Idén is megrendezték a felzárkózó települések országos futballtornáját

A sport jótékony hatása a játékosok iskolai teljesítményén is meglátszik, ezen a napon pedig egy professzionális pályán is sikerélményt szerezhettek.

Október 12-én, vasárnap tartották a Felzárkózó települések (Fete) program országos labdarúgótornájának döntőjét. A négy regionális selejtezőből továbbjutott legjobb futballcsapatok játékosai a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia felcsúti Pancho Arénájában léphettek pályára. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Máltai SE országos futballtornájának záróeseményén négy korosztályban (U10, U12, U14, U16) közel ötven hátrányos helyzetű település ötvenhét csapata – csaknem hatszáz fiatal – vett részt, az előválogatókon elért eredményük alapján.

A döntő mérkőzések végén az U12-es korosztályban Átány, az U14-esben és U16-osban pedig Kömlő játékosai érdemelték ki a győzteseknek járó kupát (Kömlő különböző korosztályos csapatai immár a harmadik alkalommal vihették haza a trófeát); az U10-es csoport győztese Szalonna lett.

A résztvevőket a rendezvény megnyitóján Tima János, a Puskás Akadémia főigazgatója köszöntötte. A különböző díjakat és a győzteseknek járó trófeákat Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke adta át.

Az eseményen részt vett Vecsei Miklós, a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos, valamint Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár.

A Felzárkózó települések programban részt vevő falvakat felölelő regionális selejtezők négy helyszínen (Mezőkövesd, Miskolc, Kozármisleny, Nyírbátor) zajlottak, az országos bajnokságra 77 hátrányos helyzetű település 110 csapata nevezett be, az előválogatók pedig rekordszámú, ezernél is több gyermeket mozgattak meg.

Az Európai Unió támogatásával és a magyar kormány társfinanszírozásával megvalósuló Fete Kupával egy időben és azonos helyszínen rendezték a Gyermekotthonok Országos Labdarúgó-bajnokságának döntőjét is, amelyre szintén több regionális selejtezőn keresztül kvalifikálták magukat a csapatok – közülük végül a kiskőrösiek kerültek ki győztesen.

A Fete Kupa vasárnapi fináléjának mérkőzései a felcsúti sportkomplexum 12 pályáján és a selejtezőkhöz hasonlóan a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) játékvezetőinek közreműködésével zajlottak. A döntő mérkőzéseit Baumstark Tibor műsorvezető, szakkommentátor közvetítte. A Felzárkózó települések legjobbjai a profikhoz hasonlóan egyéni bemutatással, tapsviharban futhattak be a pályára.

A döntők előtti meglepetésként a fiatal játékosokat a stadion kivetítőjén három válogatott labdarúgó – Fenyvesi Evelin, Dibusz Dénes és Sallai Roland – videoüzenetben köszöntötte, sok sikert kívánva a lelkesen, egész évben sok szorgalommal készülő sportolóknak. Az utolsó mérkőzés lefújása után a Freestyle FC labdazsonglőrcsapata szórakoztatta a résztvevőket.

Az egész napos rendezvény végén mind az 57 csapat minden pályára lépő játékosa átvette a megérdemelt oklevelét és érmét, valamint az MLSZ és a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) jóvoltából elkészített ajándékcsomagokat.

