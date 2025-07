Világtalálkozó a pályán és az oltár előtt – A FISEC–FICEP katolikus diáksporttorna második napjáról

Kosárlabdameccsekbe csöppenünk a Ludovika Arénában a FISEC–FICEP Games második napján. Az egyik pályán osztrák–magyar viadal, a másikon Olaszország küzd Chilével. Feszültségekkel teli a játék, szoros az állás, minden pontért végletekig kiélezett küzdelem folyik. Nézők kevesen vannak, de az épp kispadon ülő csapattársak szenvedélyesen szurkolnak. Taps a pontért, támogató biztatás a kihagyott helyzetek után. A sodró lendületű küzdelemben végül Ausztria, illetve Chile győzedelmeskedik.

A kosárlabda a világtorna egyik népszerű sportága, a fiúknál kilenc, a lányoknál hat csapat áll pályára – mondják a sportág felelősei, Marc Kerckhofs és Pácz Tamás, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium testnevelője. A szomszédos szárnyban épp az úszás, a Szent Imre Gimnázium sportcsarnokában pedig a röplabda zajlik.

A 75. FISEC–FICEP Games megrendezője a magyar Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége, a KIDS, a jubileumi tornával már hatodik alkalommal vagyunk házigazdák.

A versenyen a 2008–2010-es születésű korosztály léphet pályára. A külföldi résztvevők jelentős részben egyesületekben űzik az adott sportágat, az anyaországi és erdélyi diákok pedig iskolájukat képviselik.

A sportverseny nemzetközisége a Szent István-bazilika előtti téren különösen is látványos: különböző irányokból jönnek a színes pólókban érkező csapatok. Nyelvi kavalkád, folyamatos a nyüzsgés. A csapatok összefogódznak, fotók sokasága készül. A katolikus világtorna a sport eszközével a találkozás, a közösség, az egymás kultúrájába való betekintés lehetőségét nyújtja.

Szentmisére érkeznek a résztvevők, s miután elkészül az egyik épület tetejéről a felvétel, elindul a tömeg a bazilikába. Megható élmény a bevonulás. A chileiek a kapuban önkéntelenül megállnak, elhallgatnak, láthatóan lenyűgözi őket a szentély feltáruló látványa. Minden kéz felemelkedik, készülnek a fényképek.

Tizenöt országból, Európán kívül Indiából, Brazíliából és Chiléből érkeztek versenyzők, csapatok. Az évek óta bevett röplabda, kosárlabda, futsal, atlétika és úszás mellett az asztalitenisz is felkerült a sportágak közé.

A 2024/25-ös tanév során a 32. KIDS Kupán már azzal a téttel küzdöttek a résztvevők, hogy tudták, az elnökség kiválasztja mind az egyéni versenyzőket, mind a csapatokat. Így 111 anyaországi és 47 csíkszeredai diák képviseli a magyarságot. Budakeszi, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged, Gödöllő. Pécs, Székesfehérvár, Budapest adja a résztvevőket – tájékoztat Szócska Boróka a szervezők részéről.

A második nap sikeres volt Magyarország számára; az eredményeket ugyanis folyamatosan hirdetik az aktuális sportágakban. Szerdán atlétikában három aranyat, egy bronzot, úszásban két aranyat szereztek a diáksportolók.

Az esemény napközben a sportról szól, az este a találkozásról, a kultúráról, az ismerkedésről. A megnyitón Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: a vasárnapig tartó rendezvényen a sportot, az ifjúságot és a katolikus kereszténységet ünneplik a résztvevők.

XIV. Leó pápa üzenetét a KIDS elnöke, Török Csaba tolmácsolta. Leó pápa úgy jellemezte a sportoló fiatalt, mint aki elutasítja a digitális világban való elszigeteltség kísértését, és ehelyett elmerül egy olyan valóságban, amely gazdag testvériségben, erőfeszítésben és szórakozásban.

A sportot népszerűsítő iskola – Leó pápa szerint – a diákjainak nemcsak szellemi és lelki fejlődését, hanem fizikai jóllétét is támogatja. A nemzetközi versenyeken sportoló diákok pedig bizonyítják a sportnak mint a népek közötti békés találkozás eszközének az összekötő erejét.

Leó pápa kifejtette, a sportesemény résztvevőinek katolikus iskolák diákjaiként különleges küldetésük van más nemzetköz sporteseményekhez képest. Versenyezniük kell egymással, de a testvéri szeretet tanúinak is kell lenniük.

A második nap szentmiséjét Török Csabával ünnepelték a fiatalok. A KIDS elnöke az elhangzott olvasmányhoz (Isten kinyilatkoztatja magát Mózesnek) és evangéliumhoz (a rokonaitól elszakadó, az embereket tanító Jézus történetéhez) kapcsolódva azt a bizonyosságot fogalmazta meg, Isten az, aki van, aki mellettem van, aki jelen van számomra, az életem számára örömben, nehézségben, küzdelemben. Az evangélium kapcsán azt hangsúlyozta, Jézus testvéreinek mond minket, így mi egymásnak is a testvérei vagyunk, felebarátok, akik kölcsönösen számíthatnak egymásra.

A szentmise megható pillanata volt, amikor az egyes nemzetek képviselői az oltár előtt egy kosárban helyzeték el felajánlásaikat.

A csütörtök este közös vacsora, pénteken „youth forum” és bazár, egy jótékonysági célra történő vásár, szombaton pedig a gála zárja az eseménysort.

A FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique) azzal a céllal jött létre, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a testmozgás és a sport egyre növekvő jelentőségére, és ösztönözze az oktatási, különösen a katolikus nevelési döntéshozókat, hogy ezeknek a tevékenységeknek kiemelt szerepet biztosítsanak a fiatalok testi, emberi és keresztény nevelésében.

A szervezet alapjait 1946-ban fektették le francia, belga és brit kezdeményezők. Az első hivatalos nemzetközi bizottság 1948 januárjában alakult meg Brüsszelben, az Egyesült Királyság, Belgium és Franciaország részvételével. Ugyanebben az évben rendezték meg az első FISEC (Federation Internationale Sportive de l'Enseignement Catholique) játékokat Monte-Carlóban, kezdetben csak atlétikai versenyekkel.

Azóta a FISEC játékok évről évre bővültek: 1959-ben már lányok számára is szerveztek versenyeket, 1980-tól pedig a fiúk és lányok közös tornákon vettek részt. Az 1990-es évektől kezdve kizárólag nyári játékokat rendeznek. A FISEC-et 1995-ben hivatalosan is elismerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. 2011-ben megkezdődött az együttműködés a hasonló célokat képviselő FICEP (Federation Internationale Catholique Education Physique et Sportive) szervezettel, amelyet 2017-ben hivatalossá tettek. Azóta a játékokon mindkét szervezet tagjai és meghívott résztvevők is indulhatnak. A FISEC története során rendeztek többek között Játékokat Belgiumban, Spanyolországban és Máltán is.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír