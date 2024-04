Visszatalálás az élet fájához – Székely Pál Domokos a BibleProjectről

– Annak idején még „civil keresőként” talált rá erre az amerikai weboldalra, most viszont már Fóton lelkipásztor. Milyen kapcsolat fűzi ehhez a közösséghez?

– Fót a szívem csücske, itt tértem meg gimnazistaként a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnáziumban, ahová a konfirmáció után erősnek gondolt hitemmel érkeztem. Az osztálytársaim tanúsága, az, ahogyan szabadon megélték a hitüket – és ebbe engem is bevontak –, eljutatott oda, hogy komolyan elgondolkodjak az Istenhez tartozásomon. Isten a Lélek gyümölcsein keresztül szólított meg és szembesített mindazzal, ami hiányzott az életemből. Megszerettem ezt a várost. Gimnazista éveimből már ismertem a Fót-Központi Református Gyülekezet vezető lelkipásztorát, így amikor a teológiát végezve felmerült, hogy hova mehetnék a gyakornok lelkészi évre, feleségemmel – akinek a munkahelye a közelben volt – Fót felé vettük az irányt. Isten megengedte, hogy 2019-ben itt szolgáljak, és a gyülekezetben az „ifimunkát” is elkezdtem. Tényleg sokat tanultam e gyakorlati idő alatt. A koronavírus-járvány miatti nagyobb kihagyást követően beosztott lelkészként, immár végzett teológusként kerültem vissza a fóti gyülekezetbe, és azóta is itt szolgálok. Szívügyem a misszió, a diakónia, a tanítványképzés. Elsősorban a fiatalokkal foglalkozom, összefogok egy ifjúsági munkacsoportot. Ezen túl persze mindenféle egyéb lelkészi teendőt is végzek: keresztelek, esketek, temetek, bibliaórákat tartok, illetve viszek egy felnőtteknek szóló tanítványképző csoportot is...

– A BibleProject, illetve annak magyar(ított) változata kezdetben a hitbéli elmélyülés, a megerősítés módja volt az Ön számára, vagy már eleve a hitterjesztés eszközeként használta?

– A kettő együtt igaz. A megtérésem óta vágytam arra, hogy e nehéz, bonyolult, sok szempontból szőnyeg alá sepert témáról, a Bibliáróllazán, közérthetően, célba érően szólhassak. Az ez irányú keresgélés régóta bennem volt, és szerettem volna erre alkalmas tartalmakat találni a neten. A BibleProjectre persze később, valamivel az érettségi után találtam rá. 2014-ben jöttek ki az első videóik.

– Az önképzésen túl tehát alapvetően a továbbadás formáit kereste?

– Mindenekelőtt azt kerestem, hogy kik azok itthon, akik szépen, igényesen, jót és igazat mondanak Istenről, Jézusról és a Bibliáról. Ez nem is volt annyira egyszerű feladat. Az internet ugyan tele van mindenféle tartalommal, hosszabb-rövidebb előadásokkal, igehirdetési felvételekkel – amelyek a koronavírus-járvány kihívásai óta csak még inkább megszaporodtak –, de abban nem voltam biztos, hogy ezek tényleg képesek-e nagy hatókörben megszólítani az internetfelhasználókat. Feliratkoztam néhány YouTube-csatornára. Közülük az egyik egy keresztény vloggeré volt, aki felhívta a figyelmet a BibleProject indulására, amely rövid animációkat tett közzé a Bibliáról, annak könyveiről és üzeneteiről. Ez a keresztény vlogger biztatta az érdeklődőket: nézzék meg az ott látható két videót, s ha tetszik, és ha van rá mód, támogassák a kezdeményezést. Rákattintottam az oldalra, és szerelem volt első látásra. Kimerítette, illetve betöltötte mindazt, amire gondoltam, amit kerestem. Angolul volt, így egyedül az zavart, hogy nem tudtam azonnal megmutatni másoknak. Elhatároztam, hogy elkészítem, lektoráltatom a magyar szöveget, és feliratozom ezeket a videókat. Megkértem az akkor még csak pár emberből álló amerikai szervezetet, hogy töltse fel a videóihoz a magyar feliratot. Teológushallgatóként az anyagyülekezetemben ifjúsági alkalmakat tartottam, és ezeken már fel is használtam e feliratozott tartalmakat.

– Hogy áll most a BibleProject mérlege a vállalása, illetve a felhasználói kör tekintetében?

– Jelenleg ötvenöt nyelven és dialektusban érhetők el videók. A BibleProjecten belül több videósorozat is fut: van, amelyik a történeteket elemzi, más egy-egy speciális témában mélyül el. A magyar változat tekintetében a tavalyi évben fontos mérföldkőhöz érkeztünk: immár az összes, vagyis mind a hatvanhat bibliai könyvhöz elkészült egy rövid, körülbelül tízperces „vizuális kommentár”. Ezek az egyes könyvek felépítését, gondolatmenetét és fő üzenetét mutatják be. Segítségükkel megláthatjuk, hogyan megy tovább az a nagyívű történet, amely a teremtéstől a bűnbeesésen, a megváltáson keresztül jut el a végkifejletig, az újjáteremtésig. A mottónk is ezt közvetíti:

a Biblia egy nagy, összefüggő történet, amely Jézushoz vezet”.

Meglátásunk szerint, ha kihagynánk ennek a nagy történetnek például az első három fejezetét, akkor nem igazán volnának érthetők az azutáni fejezetek. Való igaz, hogy az érdeklődő, kereső emberek általában először az Újszövetségbe vetik bele magukat. Kulturálisan közelebb állnak hozzánk az evangéliumok vagy a páli levelek. Pont emiatt is alakult ki egyfajta tartózkodás az Ószövetséggel szemben, mondván, az valami nagyon távoli, bonyolult szöveg. A legtöbben annyit tudnak az ószövetségi eseményekről, amennyit a hittanoktatás keretében, a vasárnapi iskolában vagy a gyermek-istentiszteleteken hallottak. Ott egy-egy emblematikus részlet lett kiemelve, például Ábrahám, József, Mózes, Dávid és Góliát vagy Sámson története. A BibleProject viszont azt mutatja meg, miként kapcsolódnak egymásba ezek az epizódok, és hogyan illeszkednek egy sokkal nagyobb történetbe, ami Jézusról szól. Vagyis igyekszünk felfedeztetni Jézust az Ószövetségben is, rámutatva, hogy az – ha megvan hozzá az „értelmező kulcs” – hasonlóképpen izgalmas és sokatmondó lehet számunkra, mint az Újszövetség. Számomra a BibleProject adta meg ezt a kulcsot.

– Hogyan tovább, milyen irányban fejleszthető még ez a fórum?

– Idén fog elindulni például egy új sorozat Hogyan olvasd a Bibliát? címmel. Amikor kinyitjuk a Bibliát, tulajdonképpen egy könyvtárat tartunk a kezünkben. Különböző korok, szerzők, műfajok; s mindezek egy történetté állnak össze. Az új sorozat célkitűzése az, hogy segítsen eligazodni a sokféle műfajú bibliai szövegek olvasásában, s így valóban azok mélyére lássunk, és felfedezzük Isten bennük rejlő üzenetét. Visszautalva a korábbi kérdésére, a BibleProject számomra, és reményem szerint mások számára is, egy új világot nyit meg.

Egy másfajta szemléletet, szempontot ad, amely a hétköznapokban is megerősít és megtart a Biblia olvasásában, folyamatos tanulmányozásában.

Nekem is sokat segített bizonyos részek megértésében, az összefüggések felfedezésében. A legfontosabb, hogy ismernünk kell a Biblia történeti keretét: Isten megteremtette a világot, benne az embert; az ember fellázadt ellene; ám Isten kiválasztott egy népet, amelyen keresztül visszatérhetünk hozzá. De mivel a nép kudarcot vallott ebben, Isten megígérte, hogy elküldi a Messiást, aki magára veszi a lázadásunkat és a kudarcunkat; Jézus pedig eljött, és magára véve mindezt meghalt a Golgotán. De ahogyan Jézus élete folytatódik, mert feltámadt a halálból, Isten küld(et)ése is folytatódik! Hirdetjük az evangéliumot, a jó hírt, hogy elérkezett Isten országa, és láthatjuk, hogy az emberek életében hogyan dicsőíttetik meg a mennyei Atya, és hogy majd végül miként érkezünk el az új teremtéshez.

A Biblia első lapjain olvashatunk az élet fájáról, amelynek „képe” a Jelenések könyvének végén tűnik fel ismét. Úgy szoktam mondani: a Biblia egy fától fáig tartó történet.

Leírja, hogyan veszett el az Isten jelenlétében lévő élet, amit egy fa formájában láttatott. És elbeszéli, miként mutatott és adott egy utat Jézus által, hogy visszataláljunk ahhoz a fához, ami az örök életet jelenti számunkra. Az említett videóink is mind ezt az utat követve járják végig, magyarázzák a Bibliát, és tárják fel az adott témát.

– A BibleProject magyar változata hogyan viszonyul a tengerentúli eredetihez?

– Nálunk nem készülnek új szellemi termékek, a mi alapítványunk a fordítást, az anyag magyarítását végzi el, ezért is lett a neve Fordított Királyság Alapítvány. Fordítunk, mert Isten is „fordított” rajtunk. Közösségi adománygyűjtésből finanszírozzuk ezt a munkát. Hála a nagylelkű adakozóinknak, minden tartalmunk ingyenesen hozzáférhető. Szeretnénk továbbra is fölkarolni azokat az idegen nyelvű kezdeményezéseket, amelyek segítenek felismerni Isten királyságát. Mert ez az, ami az értékrendünket és a világunkat a helyes irányba fordíthatja. Ha valaki szívesen csatlakozna hozzánk, és támogatná törekvésünket akár adomány formájában is, látogasson el a www.forditottkiralysag.hu weboldalra.

Fotó: Székely Pál Domokos archívuma

Pallós Tamás/Magyar Kurír

Az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2024. április 14-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.