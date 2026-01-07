Vízkereszt vigíliája a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban

Az idei ünnep különleges keretet kapott a természettől: a tájra puha lepelként boruló hó csendet terített a külvilágra. E téli meghittségben kezdődött meg a székesegyházban az ünnepi szertartás.

Amikor a templomban lekapcsolódtak a fények, a félhomály teret engedett a befelé fordulásnak. Az ószövetségi olvasmányok és a liturgikus szövegek hallgatása közben megszűnt a hétköznapi idő sürgetése, lehetőséget adva az elcsendesedésre.

Sajátos, békés otthonosság érzése járta át a templombelsőt: fagyos világ odakint, imádság melege odabent. Mire a közösség elérkezett a szertartás csúcspontjához, a vízszenteléshez, a hívek már szinte minden fontos vízkereszti hitigazságot hallhattak és átimádkozhattak.

A liturgián a főpásztor mellett a papság számos képviselője is szolgálatot teljesített. Szocska Ábel püspökkel együtt imádkoztak helynökei: Gánicz Endre Sándor főhelynök, Szabó Tamás pasztorális helynök és Halinda Gyula ökonómus. A szertartáson koncelebráltak a székesegyházban szolgálatot teljesítő atyák, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola vezetői, oktatói, valamint az egyházmegye idősebb paptestvérei is.

A liturgia kiemelkedő mozzanata, a víz megszentelése előtt a megyéspüspök tanításában a szertartás lelki valóságára mutatott rá: „A szenteltvízzel otthonainkat, szeretteinket fogjuk meghinteni, mintha ezzel fejeznénk ki, hogy mindannyiunknak szüksége van egy csepp élő vízre. Ezt a vizet Krisztus teszi élővé.”

A püspök ugyanakkor rámutatott: napjainkban sajnos egyre kevesebben élnek a házszentelés lehetőségével, pedig ez az az alkalom, amikor az otthonokba közvetlenül eljuthat a szenteltvíz által a kegyelem és Isten áldása.

A főpásztor a vízkereszt-ikonográfia szimbolikájával buzdította a híveket. Ahogyan az ábrázolásokon a tengereket és folyókat jelképező mitikus alakok örömmel viszik hírét a hullámokon Krisztus megkeresztelkedésének és az Atya kinyilatkoztatásának, úgy nekünk is hasonló küldetésünk van.

Szocska Ábel arra buzdította a jelenlévőket: legyenek ennek az ünnepnek az apostolai, vigyék hírét ismerőseik körében. Hiszen a vizet élővé tevő Krisztus képes megváltoztatni a mi életünket is.

A szertartás a nagy vízszenteléssel zárult. Végül a hívek megmerítették edényeiket a megszentelt vízben, hogy elvigyék az ünnep fényét és erejét otthonaikba.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír