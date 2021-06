Vörösréz spanyol trombitával gazdagodott a debreceni Szent Anna-székesegyház orgonája

A székesegyház koncertorgonaként is használható Aquincum-orgonája1993-ban épült.

„Az 1994 és 1999 közötti időszakot tanulással töltöttem. Budapesten, a Szent István-bazilikában Kolos István keze alatt nevelkedtem. Ott találkoztam a bazilika orgonáján egy gyönyörű, vörösrézből készült spanyol trombitával. Akkor kezdett motoszkálni bennem a gndolat, hogy de jó volna, ha nekünk is lenne ilyen” – mesélte Dobos Mihály.

A 2006-os első generáljavítás során az átalakításra nem kerülhetett sor, mert az építőmester ragaszkodott a hangszer eredeti formájához. Később egy pályázat kapcsán a játszóasztalt javították, ekkor már megvizsgálták az új regiszter beépítésének lehetőségét. A kántor 2015 óta dédelgette ezt az elképzelést, egyeztetve róla a püspökkel is. A végső lökést Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország koncertszervezője adta, akinek a segítségével végül beadhatták azt a pályázatot, amely révén sikerült elindulni. A püspökség maga is jelentős adománnyal járult hozzá a hangszer bővítéséhez, amely egyébként nemcsak a spanyol trombita beszerelését jelentette, hanem a harmadik manuál is kapott még egy újabb regisztert, az oboa hangszínt, illetve a teljes elektronikát is korszerűsítették.

A megújult hangszert Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a debreceni Szent Anna-székesegyház felszentelési évfordulójának (június 5.) előestéjén, június 4-én áldotta meg.

Debrecen az orgonák városa – A cívisváros számos híres orgonája közül kiemelendő a Nagytemplom műemlék orgonája, amely 1838-ban épült, és az ország második legnagyobb mechanikus orgonája, de a Kistemplom orgonája is országos hírnévnek örvend, ezt 1862-ben kezdte építeni Kiszel István. A Szent Anna-székesegyház 1993-as orgonája fiatalnak számít, de kiemelkedő minőségű hangszerként jegyzik a térségben.

A megújult orgonáról Dobos Mihály részletesen mesél a Debrecen Televízió Erőnk Forrása című felekezeti magazin műsorban.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír