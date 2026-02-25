World Thinking Day – A cserkészmozgalom alapítójára emlékeztek Tatán

Az eseményen az FSE – Mosonmagyaróvár 1. sz., az FSE – Budapest 2. sz. cserkészcsapatok, valamint a helyi, a Magyar Cserkészszövetséghez tartozó tatai, 722. sz. Öveges József Cserkészcsapat vett részt. A fiatalok a cserkésztörvény negyedik pontjának – A cserkész mindenkinek barátja és testvére minden cserkésznek – szellemében tölthettek el egy egész napot együtt.

A program a görögkatolikus Szent Liturgián való részvétellel kezdődött, amelynek főcelebránsa Krisztián Vincze volt. A templom, amely általában néhány tucat hívőt fogad, most megtelt fiatalokkal és gyerekekkel.

A Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont a nap további eseményeinek. A fiatalok egy nagyszabású játék keretében ügyességi, együttműködést és kreativitást igénylő feladatokat teljesítettek, miközben ének, ima és sok-sok nevetés töltötte meg a termeket.

A nap végén, miután a különböző csapatok ajándékokat cseréltek egymással, Tóth Tamás egyháztörténész, cserkész záró áldást adott. A levegőbe repültek a sapkák és kalapok, miközben a résztvevők az Európai Cserkészek jelmondatát kiáltották: „Ad Mariam, Europa! – Máriához, Európa!”

A több mint száz éve indult cserkészmozgalom máig élő erejét jól mutatta a nap hangulata: testvériség, játék, kaland, hit, fejlődés és szolgálat – ezek az értékek ma is megszólítják a fiatalokat. Február 22-én hagyományosan minden országban megemlékeznek a cserkészek a mozgalom alapítójáról és feleségéről.

A résztvevő csapatok közösen adtak hálát azért az örökségért, amelyet Baden-Powell hagyott a világra. „Köszönjük, BiPi (Robert Baden-Powell – a szerk.), hogy életre keltetted ezt a világszerte élő kalandot!” – fogalmazták meg az ünnep üzenetét a találkozón.

A World Thinking Day Tatán nemcsak megemlékezés volt, hanem élő bizonyítéka annak is, hogy a cserkészet ma is képes közösséget építeni, hidakat verni és reményt adni.

Forrás és fotó: Európai Útmutatók és Cserkészek

Magyar Kurír