XIV. Leó adja át a róla elnevezett új fenntarthatósági kitüntetést

A Villanova Egyetem és Fenntarthatósági Irodája létrehozta a XIV. Leó Pápa Fenntarthatósági Érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amellyel olyan emberek munkásságát ismerik el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést, „akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését” – olvasható az amerikai katolikus felsőoktatási intézmény sajtóközleményében.

Az Egyesült Államokban működő Ágoston-rendi egyetem által kiadott közleményben hangsúlyozzák, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékelik. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában vállalt szerepük alapján választják ki őket.

Fenntarthatósági konferencia októberben

Az első XIV. Leó Pápa Fenntarthatósági Érmet maga a Szentatya adja át Castel Gandolfóban, a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe: Válasz a Föld és a szegények kiáltására. A tanácskozást október 12–15. között rendezik meg. Közel háromszáz résztvevőt – köztük akadémikusokat, kutatókat, az Egyház képviselőit, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit – várnak az eseményre, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét, együttműködő cselekvés felé indítsa el a jelenlevőket.

Az első kitüntetett személyét 2026 szeptemberében hirdetik ki a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato si’ faluban. „A XIV. Leó Pápa Fenntarthatósági Érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan” – nyilatkozta Peter M. Donohue atya, a Villanova Egyetem elnöke. „Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben.”

Leó pápa a Villanova Egyetem öregdiákja

XIV. Leó, világi nevén Robert Francis Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az intézmény 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki.

A pápa tiszteletére most alapított érmet kétévente adja majd át a Villanova Egyetem, globális fenntarthatósági kezdeményezéseinek és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének jegyében. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának keretében adják át. Az első, 2026-os díjra a jelölteket az egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által végzett felülvizsgálati folyamat során választották ki.

A teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása

A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patristicum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato si’-ben működő Laudato si' Felsőoktatási Központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel együttműködésben szervezik, köztük az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításáért Felelős Dikasztériummal és a Laudato si’ Felsőoktatási Központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato si' kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében.

Fabio Baggio bíboros, a Laudato si' Felsőoktatási Központ főigazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan embereket ismer el, „akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik”.

„E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a Föld, mind a szegények kiáltására” – hangsúlyozta Baggio bíboros.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Vatican Media

Magyar Kurír