XIV. Leó az európai egyházi és egészségügyi vezetőkhöz: Az egészség nem lehet kevesek luxusa

XIV. Leó pápa kifejezte meggyőződését, hogy „az egyetemes egészségügyi ellátás elsősorban erkölcsi kötelessége azoknak a társadalmaknak, amelyek igazságosnak kívánják nevezni magukat. Nem pusztán egy elérendő technikai cél”, hanem annak megakadályozása is, hogy az igazságtalanság konfliktusok okává váljon.

A WHO második európai egészségügyi egyenlőségről szóló jelentése közzétételének napján a Szentatya megjegyezte, hogy a dokumentum „felhívja a figyelmet Európa sok szegény és elszigetelt emberének helyzetére”. Rámutatott, hogy az egészségügyi ellátás területén tapasztalható egyenlőtlenségek számos európai országban növekednek. Felszólított az emberek, különösen a fiatalok mentális egészségének sürgős kezelésére is.

Egészségügy és társadalmi béke

„Az egészség nem lehet csak kevesek luxusa” – szögezte le Leó pápa, kiemelve: „ez a társadalmi béke alapvető feltétele”. „Az egészségügyi ellátásnak a legkiszolgáltatottabbak számára is elérhetőnek kell lennie, nemcsak azért, mert méltóságuk megköveteli, hanem azért is, hogy az igazságtalanság ne váljon konfliktusok forrásává” – mutatott rá a Szentatya.

Miután elmélkedett az evangélium, a Teremtés könyve, Szent Ágoston írásai és Ferenc pápa Fratelli tutti kezdetű enciklikájának egyes részeiről, XIV. Leó kijelentette: „A távolságtartás, a figyelemelterelés, az erőszak és a mások szenvedésének látványa iránti érzéketlenség közömbösséghez vezet. Mégis, minden férfi és nő, kiváltképpen a keresztények, arra hivatottak, hogy tekintetüket a szenvedőkre szegezzék: a magányos emberek fájdalmára, azokra, akiket különféle okokból peremre szorítanak és »kiközösítetteknek« tartanak. Mert nélkülük nem építhetünk az emberi személyre épülő igazságos társadalmakat.”

Csak együtt „tudunk olyan szolidáris közösségeket építeni, amelyek képesek mindenkiről gondoskodni, amelyekben a jólét és a béke mindenki javára kivirágozhat”. „Mások emberségének gondozása segít abban, hogy mi magunk is teljes életet éljünk.”

A keresztény életmód tükrözze a szamaritánus lelkületet

Leó pápa végül megerősítette az Egyház szerepét, amely mindig „az emberiség fejlődésének és az egyetemes testvériségnek a szolgálatában áll”. Kifejtette, hogy az európai és a világ minden táján működő egyházak a nemzetközi szervezetekkel együttműködve „döntő szerepet játszhatnak ma az egészségügyi ellátásban mutatkozó egyenlőtlenségek elleni küzdelemben, kiváltképpen a legkiszolgáltatottabb népességcsoportok támogatásában”.

Beszéde végén pedig arra kérte a keresztényeket, hogy „keresztény életmódunk mindig tükrözze ezt a testvéri, »szamaritánus« lelkületet, amely befogadó, bátor, elkötelezett és támogató, és amely az Istennel való egységünkben és a Jézus Krisztusba vetett hitünkben gyökerezik”.

