XIV. Leó a bangladesi vallásközi találkozó résztvevőinek: Ápoljuk a testvériséget, a párbeszédet!

A Szentatya üzenetét George Jacob Koovakad indiai bíboros, a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériumának prefektusa olvasta fel.

A párbeszéd igazán kézzelfogható módon legkedvesebb álmunkban, a békében fejeződik ki. A békét pedig egy közös úton építhetjük; együtt, mint egy család, a kertészek odaadásával, akik a testvériség kertjét gondozzák: táplálják az osztozást, kiirtják az előítéletek gyomnövényeit – szerepel XIV. Leó üzenetében, amelyet a kultúra harmóniájának előmozdításával foglalkozó vallásközi találkozóra küldött.

Egyetlen közösséget alkotunk

A pápa békét kívánva köszöntött mindenkit, emlékeztetve, hogy a béke csak Istentől jöhet – a fegyvertelen és lefegyverző béke, mely alázatos és kitartó, amely mindig a szeretetet keresi, és közel áll a szenvedőkhöz.

Dicséretes a találkozó témaválasztása, mivel a testvéri nyitás szellemét tükrözi, melyet a jóakaratú emberek igyekeznek ápolni a más vallási hagyományokhoz tartozókkal – írja a Szentatya. – Ez a döntés abban a meggyőződésben gyökerezik, miszerint az emberiség egyetlen közösséget alkot; eredete és sorsa Istenhez köti, amint azt a Nostra aetate kezdetű zsinati nyilatkozat kimondja a Katolikus Egyház és a nem keresztény vallások közötti kapcsolatokról.

„Az összes nemzet ugyanis egy közösség, közös az eredetük, hiszen Isten népesítette be az emberi nemmel a föld színét, ugyanaz a végső céljuk is, tudniillik Isten, akinek gondviselése, jósága és üdvözítő terve mindenkire kiterjed, s végül a választottak összegyűlnek a szent városba, melyet Isten ragyogása fog megvilágítani, s ahol a nemzetek az Ő világosságában fognak járni”. (Nostra aetate, Bevezetés 1.)

Leó pápa megállapítja:

mint egyetlen család osztozunk a lehetőségben és a felelősségben, hogy továbbra is a harmónia és a béke kultúráját építsük.

Ápoljuk a testvériség mezejét!

A kultúra fogalmát tágabb jelentésében kell felfognunk: nem pusztán a művészetek, eszmék és intézmények örökségeként, hanem olyan környezetként, amely elősegíti a fejlődést. Ahogyan egy egészséges ökoszisztéma elősegíti, hogy a különböző növények egymás mellett virágozzanak, úgy egy egészséges kultúra is lehetővé teszi, hogy a különböző közösségek összhangban együtt éljenek.

Ezt a kultúrát úgy lehet ápolni, ha biztosítjuk hozzá az igazság világosságát, a szeretet vizét, valamint a szabadság és igazságosság talaját. Amikor elhanyagolják a harmóniát, növekszik a gyanakvás, megerősödnek az előítéletek, a szélsőségesek kihasználják a félelmet, hogy megosztást szítsanak. Együtt, társakként a vallásközi párbeszédben olyanok vagyunk, mint a kertészek, akik ápolják a testvériségnek ezt a mezejét, segítve abban, hogy termékeny maradjon a párbeszéd, és kiirtsuk az előítéletek gyomjait – fogalmazott üzenetében XIV. Leó.

Bizalom és megértés

A pápa kiemelte, az eltérő hit vagy származás nem oszthatja meg az embereket. Éppen ellenkezőleg, a barátok közötti találkozás és a párbeszéd gyakorlása konkrét eszközöket ad a kezünkbe ahhoz, hogy ellenálljunk a megosztás, a gyűlölet és az erőszak erőinek. Ahol mások a bizalmatlanság magvait hintik el, ott mi válasszuk a bizalmat! Ahol mások a félelmet táplálják, mi munkálkodjunk a megértésen. Ahol mások a különbözőségben akadályt látnak, mi azt a kölcsönös gazdagodás lehetőségeként fogjuk föl! – tanácsolja a Szentatya.

Építsük együtt a békét

A harmónia kultúráját építeni úgy lehet, ha az eszméken túl megosztjuk egymással konkrét tapasztalatainkat. Ahogy Szent Jakab mondja: „a tiszta és szeplőtelen vallás Isten előtt... abban áll, hogy meglátogatjuk a szenvedő árvákat és az özvegyasszonyokat”.

Bangladesben több konkrét példát is láttunk az egységre: különböző hitű emberek együttműködtek és imádkoztak a természeti csapások és tragédiák idején. Vallások, elmélet és gyakorlat, közösségek között hídakat építettek. Ezek a gesztusok segítenek leküzdeni az előítéleteket, és megerősítik az ellenállást a megosztó hangokkal szemben.

Amikor a köztünk lévő párbeszéd konkrét cselekedetekben nyilvánul meg, akkor hathatós üzenetet közvetítünk: a béke, nem pedig a konfliktus a legkedvesebb álmunk, és a béke építése olyan feladat, amellyel együtt nézünk szembe.

A szeretet civilizációjának építőkövei

Leó pápa emlékeztetett, hogy a Katolikus Egyház kiveszi ebből a részét a helyi közösségekkel együtt is. A párbeszéd minden gesztusa – a csoportmegbeszélésektől a közös segítő projektekig, egészen a legapróbb udvariassági gesztusokig, melyet egy másik vallás irányában teszünk – egy-egy tégla, mellyel Szent II. János Pál pápa szavaival a szeretet civilizációját építjük.

XIV. Leó végül testvéri szeretetéről és imáiról biztosítja a bangladesi vallásközi találkozó résztvevőit, majd békét, harmóniát és testvériséget kívánt nemcsak az ázsiai ország, hanem az egész világ számára.

