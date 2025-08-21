XIV. Leó ellátogatott a mentorellai Kegyelmek Szűzanyja kegyhelyre

A Szentatya kedden délelőtt látogatott Guadagnolo di Capranica Prenestinába, hogy egy olyan helyen imádkozzon, amely egykor különösen kedves volt Szent II. János Pál számára. Időt töltött a kegyhelyet üzemeltető lengyel szerzetesekkel, akik az Úr Jézus Krisztus feltámadása kongregáció tagjai, majd visszatért Castel Gandolfóba.

Leó pápa ezt követően kedden este tért vissza a Vatikánba, miután hat napot töltött nyári rezidenciáján Róma közelében.

A mentorellai kegyhely

A zord sziklák között megbúvó kegyhely a Prenestini-hegység keleti lejtőjén található, egy szikla tetején, amely meredeken ereszkedik a zöldellő Giovenzano-völgybe. A Guadagnolo-hegy csúcsán, Lazio legmagasabb lakott pontján 1218 méteren áll a Megváltó fenséges emlékműve, amelyet a 19. század végén XIII. Leó állíttatott, és amely uralja a Tiberis-völgy panorámáját.

Az ősi legendák a szentély alapítását Konstantin császár koráig vezetik vissza. Szent Benedek imádkozó helye volt, akinek barlangja megmaradt, és Nagy Szent Gergely is itt imádkozott.

Számos pápa látogatta meg a kegyhelyet, köztük Szent II. János Pál és XIII. Ince pápa. Karol Józef Wojtyła bíborosként, majd pápaként többször is felkereste a szentélyt, amelyet az ájtatosság különleges helyének tekintett. Gyakori ittlétének emlékére egy ösvényt szenteltek neki.

Az Úr Jézus Krisztus Feltámadása kongregáció

A kegyhelyet fenntartó Úr Jézus Krisztus Feltámadása kongregációt azért alapítottak, hogy apostoli munkát végezzen a számos lengyel száműzött és menekült körében, akik az orosz uralom elleni 1830–1831-es kudarcba fulladt felkelés után érkeztek Franciaországba.

A szerzetesrend tagjai ma plébániai és oktatási szolgálatnak szentelik magukat; jelen vannak nemzetközi szinten, és közösségük lelki központját a mentorellai kegyhelyen alakították ki.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican Media, ANSA



Videó: Vatican News

