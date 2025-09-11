XIV. Leó: Imádkozzunk a világszerte háborúban szenvedő gyermekekért!

A Szentatya arra hívott, hogy „alakítsuk a fájdalom okozta kiáltást Istenhez intézett imává”.

„Imáitokban és humanitárius projektjeitekben emlékezzetek meg Ukrajna, Gáza és a világ más, háború sújtotta régióinak gyermekeiről.” Ezt a felhívást tette XIV. Leó pápa szeptember 10-én, szerdán délelőtt az általános kihallgatás végén, amikor a több ezer zarándok közt jelen levő lengyel hívőkhöz szólt a szemerkélő esőben a Szent Péter téren. (A katekézis fordítását ITT olvashatják.) A pápa megemlékezett a háború lengyel gyermekáldozatainak nemzeti napjáról, amely „jelképesen megemlékezik szenvedéseikről és hozzájárulásukról Lengyelország újjáépítéséhez a II. világháború után”.

Halljuk meg a kicsinyek hangját!

Ezután a Szentatya azt javasolta, hogy sem imáinkban, sem humanitárius segélyprojektjeinkben ne feledkezzünk meg az ukrán gyermekekről, akiket a 2022 februárjában kezdődött háború sújt, valamint a gázai gyermekekről, akik közel két éve szenvednek az Izraellel vívott konfliktusban, továbbá a világ más területein élő gyermekekről, akiket az erőszak térdre kényszerített. „Szűz Mária, a Béke Királynője oltalmára bízlak benneteket és a ma szenvedő gyermekeket, továbbá szívemből megáldalak benneteket” – mondta XIV. Leó.

A Szentföld fájdalmas kiáltása

Ezután a szerdai audiencián részt vevő arab nyelvű híveket köszöntve a pápa külön szólt a Szentföldről érkezettekhez, akiket a 2023 októberében kezdődött háború sújt. Katekéziséből indult ki, amelyben Márk evangéliumának Jézus kereszthaláláról szóló részletét kommentálta: Jézus nem némán halt meg, hanem hangos kiáltással Isten felé fordult. XIV. Leó ennek nyomán a Jézus földjéről érkezett híveket így biztatta: „A megpróbáltatások és a csapások idején kiáltásotokat alakítsátok át magabiztos imává.”

Isten mindig meghallgatja gyermekeit, és abban a pillanatban válaszol, amelyet a legjobbnak ítél számunkra”

– tette hozzá.

Végül Róma püspöke áldását adta minden jelenlévőre, és imádkozott Istenhez, hogy védje meg őket minden gonosztól.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír