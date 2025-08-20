XIV. Leó pápa augusztus 22-re böjti és imanapot hirdetett a békéért és az igazságosságért

XIV. Leó pápa – 2025. augusztus 20., szerda | 19:30
1

Augusztus 20-án, a VI. Pál teremben tartott szerdai általános kihallgatás végén a pápa arra buzdította a híveket, hogy a következő pénteken, Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepén tartsanak böjtöt és imádkozzanak a háborúban szenvedőkért.

Azt kérte a pápa minden hívőtől, hogy augusztus 22-én, Boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak: „Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit.”

A pápa így folytatta: „Mária, a Béke Királynője járjon közben, hogy a népek megtalálják a békéhez vezető utat!”

Forrás: Vatican News

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

#béke #háború #imádság #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató