XIV. Leó pápa: Az etikus szervadományozás a szolidaritás, a remény és a testvériség jele

Rómában tartotta találkozóját március 24–25-én az Olasz Transzplantációs Hálózat (Centro Nazionale Trapianti – CNT), melynek munkáját a Pápai Életvédő Akadémia is figyelemmel kíséri.

A Szentatya március 26-án, csütörtökön délelőtt audiencián fogadta a találkozó résztvevőit, és beszédet intézett hozzájuk.

Jelenlétük tanúskodik annak a sok egészségügyi dolgozónak, orvosnak és önkéntesnek a munkájáról, akik hozzáértéssel és odaadással szolgálják az emberi életet a legkiszolgáltatottabb időszakaiban – kezdte beszédét Leó pápa, majd egy fontos évfordulóra emlékeztetett.

Boldog Carlo Gnocchi tanúságtétele

Hetven évvel ezelőtt valósult meg az első szervadományozás Olaszországban, amikor Boldog Carlo Gnocchi azt kérte, hogy halálát követően szaruhártyáját távolítsák el, és ültessék át – az általa létrehozott alapítványban gondozott – két vak gyermek szemébe, akik így visszanyerhették látásukat.

Gesztusa, amelyet egy olyan időszakban tett, amikor még nem létezett Olaszországban erre vonatkozó szabályozás, széles körben elgondolkodtatta az olasz társadalmat, és hozzájárult a törvényi szabályozás kidolgozásának elindításához.

XII. Piusz pápa értékelte a transzplantációs gyógyászat fejlődését

Néhány héttel Carlo Gnocchi gesztusa után XII. Piusz pápa elsőként adott erkölcsi útmutatást e témában, elismerve a terápiás célokra történő szervkiemelés jogszerűségét, az emberi test méltóságának és az érintett személyek jogainak tiszteletben tartásával.

Az Egyház a kezdetektől fogva nyomon kísérte a transzplantációs gyógyászat fejlődését, elismerte értékét, rámutatva azonban a szükséges etikai szempontokra is.

Szent II. János Pál etikai megfontolásai

A tudományos kutatások fejlődése és az emberi odaadás révén az Olasz Transzplantációs Hálózat nemzetközi szinten is elismert eredményeket ért el. Ez egyrészt szakmai tudás, másrészt a felelősség és a bizalom kultúrája, amelyet őrizni és támogatni kell – fogalmazott Leó pápa.

II. János Pál pápa Evangelium vitae kezdetű enciklikájában emlékeztetett rá, hogy a szervadományozás különösen is elismerésre méltó, amennyiben etikailag elfogadható formában történik. Olyan cselekedetről van szó ugyanis, amely egyesíti az adományozás nagylelkűségét az erkölcsi felelősséggel.

A Katolikus Egyház Katekizmusa erre vonatkozóan megállapítja, hogy „a szervek halál utáni ajándékozása nemes és érdemszerző cselekedet, s buzdítani kell rá, mint a nagylelkű szolidaritás megnyilvánulására” (2296). Figyelmeztet ugyanakkor, hogy ehhez szükséges a donor vagy rokonai beleegyezése és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartása. Felügyelni kell, hogy elkerüljék az emberi test áruba bocsátásának minden formáját, és garantálják a jogszerű és átlátható transzplantációs feltételeket.

Ingyenes felajánlás

A szervátültetés gyógyászati ága emlékeztet, hogy a gondoskodás, a bizalom és a kölcsönös felelősség kapcsolata alapfeltétele annak, hogy a transzplantáció megvalósuljon. Akkor lehet ugyanis szervátültetéssel megmenteni emberi életeket, ha a donorok nagylelkűen felajánlják szerveiket. Ehhez kapcsolódóan Ferenc pápa kiemelte, hogy az adományozás nemcsak társadalmilag hasznos cselekedet, hanem az egyetemes testvériség kifejeződése is. Mindig ingyenes kell hogy maradjon, tanúskodva a segítség, az adományozás, a remény és az élet kultúrájáról. Ez a felhívás ma különösen értékes, hiszen korunkban félő, hogy a költség, a hatékonyság vagy az érdek logikája szerint mérnek mindent – figyelmeztetett XIV. Leó.

„Megragadom az alkalmat, hogy bátorítsam a tudományos kutatást, amely továbbra is fontos távlatokat nyit a transzplantációs gyógyászatban” – mondta a találkozó résztvevőinek a Szentatya.

Kifejtette: a kutatás feladata, hogy egyre hatékonyabb megoldásokat fejlesszenek ki, válaszolva a betegek szervigényére és szükségleteire egy olyan közegben, ahol a kereslet még mindig nagyobb a kínálatnál. Mindig felelős megfontolás kell hogy kísérje a tudományos fejlődést, hogy a személy átfogó javát és méltósága tiszteletben tartását szolgálja – hangsúlyozta XIV. Leó.

Tájékoztatni és érzékenyíteni

Leó pápa háláját fejezte ki igényes, gyakran rejtve végzett munkájukért, mely szakértelmet, szigorúságot követel, ezzel együtt lelkiismeretes, kiegyensúlyozott és emberséges hozzáállást.

Folytassák hűen és odaadóan munkájukat, mindig a páciens javát tartva szem előtt – kérte a Szentatya.

Végül arra buzdította az intézményeket és az önkénteseket, hogy tájékoztassák és érzékenyítsék a közvéleményt, hogy erősödjön a szervadományozás kultúrája, egyre tudatosabban, szabadabban vállaltan, felismerve ebben a gesztusban a szolidaritás, a testvériség és a remény jelét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír