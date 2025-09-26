XIV. Leó pápa az exorcistákhoz: Szolgálatotok szükséges és kényes feladat

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 26., péntek | 15:05
Az Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége a Róma-közeli Sacrofanóban tartotta 15. találkozóját szeptember 15. és 20. között, amelyre üzenetet küldött XIV. Leó pápa. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a megszabadítás és a vigasztalás imáival kísérjék a gonosztól szenvedő híveket. A tanácskozáson mintegy háromszáz pap és exorcista asszisztens vett részt minden kontinensről.

Üzenetében a Szentatya kiemelte, hogy az ördögűzők szolgálata „kényes”, mégis „nagyon szükséges”. Arra buzdította az exorcista papokat, hogy ezt „a megszabadítás és a vigasztalás szolgálataként is éljék meg, imádsággal és Krisztus hatékony jelenlétének segítségül hívásával kísérve a gonosz által valóban megszállt híveket, hogy az Úr megadja a győzelmet a sátán felett”.

A konferencián tanúságtételek és elmélkedések is elhangzottak, melyek megerősítették az ördögűző szolgálat fontosságát mint „az Egyház szenvedő testvérek iránti szeretetének kézzelfogható jelét” – mondta el a szövetség elnöke, Karel Orlita, a brnói egyházmegye kánonjogásza és ördögűzője.

A Sacrofanóban bemutatott szentmisén prédikációjában Arthur Roche bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Dikasztérium prefektusa a gonosz miatt szenvedők lelki kísérésének jelentőségérről beszélt, kiemelve, hogy szenvedésükkel Krisztus szenvedésében is részt vesznek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

