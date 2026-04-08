XIV. Leó pápa: Az Irán egész népe elleni fenyegetés elfogadhatatlan

Az alábbiakban közreadjuk XIV. Leó pápa nyilatkozatának magyar nyelvű fordítását.

„Csak egy rövid nyilatkozatot teszek, némileg visszhangozva mindazt, amit már elmondtam – különösen húsvétvasárnap az Urbi et Orbi üzenetemben a békére szólítva.

Ma, mint mindannyian tudjuk, elhangzott ez a fenyegetés is Irán egész népe ellen (Trump amerikai elnök aznap korábban Irán kapcsán »egy egész civilizáció« megsemmisítésével fenyegetőzött – a szerk.), és ez valóban elfogadhatatlan. Itt természetesen nemzetközi jogi kérdésekről is szó van, de sokkal inkább egy erkölcsi kérdésről, az egész nép javáért. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy szívből gondoljon a sok ártatlan emberre, a sok gyermekre, a sok idős emberre, akik teljesen vétlenek, mégis áldozataivá válnának ennek az eszkalációnak és a háborúnak. Már az első napoktól fogva mondtuk: térjünk vissza a párbeszédhez, a tárgyalásokhoz. Keressük meg, hogyan lehet megoldani a problémákat anélkül, hogy idáig jutnánk. Ehelyett most itt tartunk.

Sokat kell imádkoznunk. Mindenkit imára hívok, de arra is, hogy keressék a módját annak, hogyan lehet felvenni a kapcsolatot – talán a kongresszusi képviselőkkel, a hatóságokkal –, hogy elmondják: nem akarunk háborút, békét akarunk. Olyan nép vagyunk, amely szereti a békét, és a világnak hatalmas szüksége van a békére. Köszönöm.”

A Szentatya ezután angolul is elismételte ugyanezeket a gondolatokat, és hozzátette: „Arra hívok minden jóakaratú embert, hogy mindig a békét keresse, ne az erőszakot, és utasítsa el a háborút – különösen egy olyan háborút, amelyről sokan mondják, hogy igazságtalan, amely tovább eszkalálódik, és semmit sem old meg. Valójában világszintű gazdasági válsággal, energiaválsággal állunk szemben, valamint a Közel-Keleten is nagyfokú instabilitással, amely világszerte egyre több gyűlöletet szít.

Ne feledkezzünk meg különösen az ártatlanokról: a gyermekekről, az idősekről, oly sok emberről, akik a folyamatos harcok áldozataivá váltak, vagy azzá válhatnak. Emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a polgári infrastruktúra elleni támadások sértik a nemzetközi jogot, és egyben a gyűlölet, a megosztottság és a pusztítás jelei, amelyekre az ember képes. Mi mindannyian a békéért akarunk dolgozni. Az emberek békét akarnak.”

Az Egyesült Államok és Irán amerikai idő szerint április 7-én, kedden este (iráni idő szerint április 8-án hajnalban), másfél órával azelőtt, hogy lejárt volna a Donald Trump amerikai elnök által Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására szabott határidő, a szoros megnyitásáról és kéthetes tűzszünetről állapodott meg. Forrás: Euronews

Székács István–Hollósi Judit/Magyar Kurír