XIV. Leó pápa: Európa fontos szerepet játszik a béke megteremtésében

Változás az Egyesült Államok és Európa közötti szövetségben

Ugyanazon a napon, amikor Castel Gandolfóban, a Villa Barberiniben fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, a pápa nem kívánt nyilatkozni a Trump-adminisztráció által javasolt béketervről. Azt azonban elmondta: „Sajnos úgy vélem, hogy az általam látott bizonyos megközelítések hatalmas változást okozhatnak abban, ami sok-sok éven át valódi szövetség volt Európa és az Egyesült Államok között.” Megjegyezte:

Az Európáról tett megjegyzések, többek között a közelmúltbeli interjúkban is, véleményem szerint arra irányulnak, hogy szétszakítsák azt, aminek pedig ma és a jövőben is nagyon fontos szövetségnek kell lennie.”

Rámutatva arra, hogy bár az amerikai elnöknek és tanácsadóinak joguk van javaslatot kidolgozni, úgy véli, hogy ez a terv „számos olyan elemet tartalmaz, amelyekkel talán sokan egyetértenének az Egyesült Államokban, míg mások egészen másként látnák a dolgokat”.

Amikor a Szentszéknek az Ukrajnából elhurcolt gyermekek hazatérésében játszott szerepéről kérdezték, a pápa megerősítette, hogy ezt a kérdést is megvitatta az ukrán vezetővel. „A munka nagy része, amely sajnos nagyon lassan halad, a háttérben zajlik” – mondta. Megerősítette, hogy

a Szentszék továbbra is azon fáradozik, „hogy megpróbálja visszajuttatni ezeket a gyermekeket otthonaikba, családjaikhoz”.

A Szentszék készen áll helyet adni a béketárgyalásoknak

Az olasz újságíróknak válaszolva Leó pápa megerősítette, hogy „a Szentszék készen áll arra, hogy helyet és lehetőséget biztosítson a megbeszélésekre és tárgyalásokra”. Hozzátette: „Mindeddig nem fogadták el az ajánlatot, de továbbra is hajlandók vagyunk megoldást keresni, valamint olyan békét, amely tartós és igazságos.”

Az ukrán elnök ismételt meghívására, hogy látogasson el Ukrajnába, a pápa így válaszolt: „Remélem, bár nem tudom, mikor. Ezekben a kérdésekben reálisnak kell maradni; talán lehetséges lesz.”

Európa szerepének fontossága

A békefolyamatban betöltött európai szerep kapcsán – amelyet Trump elnök kétségbe vont – a pápa emlékeztetett arra, hogy erről a kérdésről már nemrég tett első apostoli útja során, Bejrútból Rómába tartva a repülőúton is beszélt. „Úgy gondolom, hogy Európa szerepe nagyon fontos, és az európai országok egysége valóban jelentős, különösen ebben az esetben.”

„Nem reális békeszerződést kötni anélkül, hogy Európát bevonnánk a tárgyalásokba.

A háború Európában zajlik, és úgy gondolom, hogy Európának részt kell vállalnia a biztonsági garanciákban, amelyekre ma és a jövőben is törekszünk.”

„Sajnos nem mindenki érti ezt, de úgy gondolom, hogy nagyszerű lehetőség rejlik abban, hogy Európa összefogjon és közösen keressen megoldásokat.”

Látogatás az isztambuli Kék mecsetben

Törökországi és libanoni utazására visszatekintve Leó pápa úgy írta le a Kék mecsetben tett látogatását, mint amelyet „csendben, elmélyülten és figyelmesen hallgatva, mély tisztelettel a hely és az ott imádkozók hite iránt” élt meg, ahogyan arról akkor a Szentszék Sajtóközpontja beszámolt.

Arra a kérdésre, hogy miért nem imádkozott ott „nyilvánosan”, mint elődei, így válaszolt: „Ki mondta, hogy nem imádkoztam? Azt állították, hogy nem, de már a repülőgépen is elmagyaráztam – említettem egy könyvet (Brother Lawrence: The Practice of the Presence of God) –, és talán most is imádkozom.” [Magyar kiadása: A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvér: Isten jelenlétében. Írások és beszélgetések Isten jelenlétének gyakorlatáról, szerk. Conrad de Meester, Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2005. – a szerk.]

A pápa hozzátette, hogy számára a legkedvesebb imádság helye „egy katolikus templomban, a legméltóságosabb Oltáriszentség jelenlétében” van, és „különösnek” nevezte a mecsetben történt rövid látogatásáról szóló beszámolókat.

Költözés az Apostoli Palotába

Végül, egy személyesebb kérdésre válaszolva, a vatikáni Apostoli Palotába való költözéssel kapcsolatban a pápa megjegyezte, hogy jelenleg a Szent Hivatal (Palazzo del Sant’Uffizio, a Hittani Dikasztérium székhelye – a szerk.) palotájában található lakásában lakik. Arra a kérdésre, hogy mikor költözik a pápai lakosztályba, így válaszolt: „Még nincs meg a dátum; jól érzem magam ott, ahol vagyok, a Szent Hivatalban.”

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír