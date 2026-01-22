XIV. Leó pápa felhívása: Miközben „a háború újra divatba jött”, imádkozzunk a békéért!

„Imádkozzunk a békéért a történelem egy olyan pillanatában, amelyet az emberi méltóság tiszteletben tartásának egyre növekvő hiánya jellemez, és amelyben a háború újra divatba jött” – XIV. Leó pápa ezt a felhívást tette közzé szerdán a vatikáni VI. Pál teremben tartott általános kihallgatáson.

A katekézis után a portugálul beszélő hívőket köszöntve a Szentatya így imádkozott:

Jézus embersége, aki kinyilatkoztatja az Atyát, segítsen nekünk megtalálni az igazságosság és a megbékélés útját.”

Ima az egységért

A pápa kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a keresztények közötti egységért és a békéért az egész világon, különösen a január 18. és 25. között zajló ökumenikus imahéten. Emlékeztetve arra, hogy Jézus szenvedése előtt imádkozott tanítványai egységéért, XIV. Leó a német zarándokokhoz szólva buzdított: „A keresztények egységéért tartott imahét során imádkozzunk Jézussal, hogy minden tanítványa megtalálja az egységet, hogy a világ higgyen benne és kinyilatkoztatásában.”

Utalva az idei ökumenikus imahét témájára – „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” (Ef 4,4) –, a Szentatya arra hívta a keresztényeket, könyörögjenek az Úrhoz, „hogy árassza Lelkének ajándékát a világ minden táján szétszórt egyházra, hogy ezen ajándék által a keresztények legyőzzék a megosztottságot és erős egységet alkossanak”.

Már a vasárnapi Úrangyala imádság alkalmával is kérte Leó pápa a katolikus közösségeket világszerte, hogy „ fokozzák imáikat ezekben a napokban az összes keresztény teljes, látható egységéért”.

Szent Pál megtérésének ünnepén, január 25-én a szokásoknak megfelelően a pápa vezeti a vesperást este fél 6-kor a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában.

A bosei ökumenikus közösség képviselői is köszöntötték a pápát

A bosei ökumenikus intézet hallgatói is köszöntötték XIV. Leó pápát az általános kihallgatás végén. A több mint húsz országból származó diákok dékánja az „ökumenizmus élő laboratóriumaként” jellemezte az intézményt.

A Genf közelében található svájci kastélyból, az intézet otthonából, amely 2026-ban ünnepli alapításának 80. évfordulóját, a fiatalok – szerzetesek és világiak – „eljöttek a mára már hagyományossá vált látogatásra, amelynek célja, hogy első kézből ismerjék meg a Katolikus Egyház különböző intézményei: a Római Kúria dikasztériumait, a pápai egyetemeket, a katolikus mozgalmakat és a szerzetesrendeket” – nyilatkozta Andrzej Choromański prelátus, a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma tisztviselője, aki elkísérte őket a pápával való találkozásra. Kiemelte, hogy január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén a fiatalok is részt vesznek a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában az ökumenikus imahetet lezáró vesperáson, valamint az Isten igéjének hetedik vasárnapján bemutatott szentmisén.

Szintén az ökumenikus imahét alkalmából az általános kihallgatáson jelen volt egy hollandiai katolikus, protestáns és evangélikus teológusokból álló küldöttség is, valamint a belfasti 4 Corners Festival (4 sarok fesztivál) résztvevőinek egy csoportja. A fesztivál egy nemzetközileg elismert, évente megrendezett találkozó, amely a békét és a megbékélést mozdítja elő a konfliktusokból gyógyuló társadalomban Észak-Írországban, kiváltképpen a fővárosban, Belfastban.

Dokumentumfilm Limai Szent Rózáról

Az általános kihallgatáson Luis Enrique Cam perui rendező bemutatta XIV. Leó pápának az Egy rózsa a világnak című dokumentumfilmjét, amely a Limai Szent Rózához kapcsolódó népi ájtatosságokat mutatja be hazájában és világszerte.

A rendező tanúbizonyságot tett a szent jelenlétéről népe mindennapi életében, ami kitörölhetetlen nyomot hagyott saját életében is. A 2017-ben készült alkotást, amikor Robert Francis Prevost még Chiclayo püspöke volt Peruban, január 20-án, kedden délután mutatták be a Vatikáni Filmtárban.

Az általános kihallgatáson a filmrendező megmutatta a pápának Dél-Amerika első szentje portréjának másolatát. A perui a Santa Catalina-kolostorban felfedezett festmény eredetileg a Limai Róza édesanyjáé volt.

