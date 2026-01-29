XIV. Leó pápa felhívása: A népirtás borzalma soha többé ne zúduljon egyetlen népre sem

„Tegnap [január 27-én] volt a holokauszt nemzetközi emléknapja, amelyen a többmillió zsidó és nem zsidó áldozatra emlékezünk – mondta Leó pápa a katekézis végén. – E fájdalmas megemlékezés alkalmából kérem a Mindenhatót, adja meg, hogy olyan világunk legyen, amelyben nincs többé antiszemitizmus, nincs előítélet, nem nyomnak el és nem üldöznek egyetlen emberi teremtményt sem.

Megismétlem felhívásomat a nemzetek közösségéhez, hogy mindig maradjon éber, és a népirtás borzalma soha többé ne zúduljon egyetlen népre sem, s a kölcsönös tiszteleten és közjón alapuló társadalom épüljön.”

Fordította: Tőzsér Endre SP

Ima a mozambiki áradások áldozataiért

A Szentatya szólt a pusztító árvízről is, amely Mozambik déli és központi részének szeretett lakosságát sújtotta. A portugál ajkú zarándokokhoz fordulva a pápa imájáról biztosította a több mint száz áldozatot, és lelki közelségét fejezte ki a több mint százezer kitelepítettnek, valamint azoknak, akik támogatják őket.

Az ENSZ adatai szerint több mint félmillió embert érintenek az áradások, melyek nagy károkat okoztak a lakóépületekben, az egészségügyi intézményekben és fontos útvonalakon, ezáltal az élelmiszerellátásban is súlyos fennakadás keletkezett. A helyzetet tovább rontja, hogy újra felütötte a fejét a kolera: 2025 szeptembere óta közel 2650 megbetegedést és 32 halálos áldozatot regisztráltak – ez áll a mozambiki közegészségügyi igazgatóság legutóbbi jelentésében, amely szerint a fertőzés az északi régiókra koncentrálódik.

Aquinói Szent Tamás üzenete

A német zarándokokhoz fordulva XIV. Leó emlékeztetett Aquinói Szent Tamás liturgikus emléknapjára, amelyet január 28-án ünnepel az Egyház. Aquinói Szent Tamás „műveivel segít jobban megérteni az isteni kinyilatkoztatást, és arra buzdít, hogy példájára tekintsünk Isten arcának keresésében, megtapasztalva a hit szépségét”.

Francia nyelvű köszöntésében a pápa arra buzdított, hogy Aquinói Szent Tamásra tekintve mélyebben értsük meg a Szentírást, amelyet „nagy tudással elemzett, és így megérthetjük, Isten mennyire szeret minket és mennyire óhajtja a mi üdvösségünket”.

„Az élet és az életszentség hiteles tanítómestere” – így jellemezte Szent Tamást XIV. Leó pápa az olasz diákokhoz intézett köszöntésében.

„Ennek a szent egyházdoktornak a közbenjárása esdje ki számotokra, kedves betegek, azt a lelki nyugalmat és békét, amely a kereszt misztériumából fakad; nektek, kedves ifjú házasok pedig a szív bölcsességét, hogy odaadóan betöltsétek küldetéseteket a társadalomban.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír