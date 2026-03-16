XIV. Leó pápa a gyóntatóknak: Akik leteszik a büszkeség fegyvereit, a megbékélés eszközeivé válnak

„Vajon azok a keresztények, akik felelősséget viselnek a fegyveres konfliktusokban, rendelkeznek-e az alázattal és a bátorsággal, hogy komoly lelkiismeret-vizsgálatot tartsanak és gyónjanak?” – tette fel a kérdést Leó pápa.

A gyónás szentsége helyreállítja az egységet Istennel, és megszentelő kegyelemmel árasztja el a bűnbánót. A gyónás arra is tanítja az embereket, hogy egymással és az Egyházzal is egységben éljenek. „Az Istennel, az Egyházzal és önmagunkkal való egység dinamikája előfeltétele a népek közötti békének” – hangsúlyozta Leó pápa.

Csak a kiengesztelődött ember képes fegyvertelenül és lefegyverző módon élni! Azok a keresztények, akik leteszik a büszkeség fegyvereit, és hagyják, hogy Isten megbocsátása megújítsa őket, a megbékélés eszközeivé válnak a mindennapi életükben

– mutatott rá XIV. Leó.

Ugyanakkor az Istennel kiengesztelődött emberek könnyebben felismerik „a féktelen fogyasztás beteljesületlen ígéreteinek és az igazságtól elszakadt szabadság frusztráló tapasztalatát”.

Az isteni irgalmasság által Krisztus felébreszti bennünk befejezetlenségünk érzését, felszínre hozva egzisztenciális kérdéseket, amelyek segítenek felismerni, hogy csak maga Krisztus tud teljes mértékben válaszolni legmélyebb vágyainkra.

„Isten emberré lett, hogy megmentsen minket, és ezt azáltal is teszi, hogy a vallásos érzékünket, az igazság és a szeretet utáni kiolthatatlan vágyat, hogy befogadhassuk azt a Misztériumot, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk” – fejtette ki Leó pápa.

A gyónás szentségének fontosságáról szólva XIV. Leó felidézte az Egyház ősi teológiai felfogását róla, és emlékeztetett arra, hogy az Egyház előírása szerint minden katolikus évente legalább egyszer vegye fel ezt a szentséget, majd rámutatott, hogy sokan nem is fordulnak ennél gyakrabban az „Egyház irgalmának végtelen kincséhez”. Arra kérte a jelenlegi és a leendő papokat, hogy legyenek tudatában nagy felelősségüknek, és a gyónás szentsége által ajánlják fel Isten megbocsátását.

Utalt arra a számos papra, akik a gyóntatószékben váltak szentté, köztük Vianney Szent Jánosra, Mandić Szent Lipótra, Pietrelcinai Szent Pió atyára és Boldog Sopoćkó Mihályra.

Ahogyan a szentségi gyónás építi az ember belső egységét, úgy építi magát az Egyházat is, új energiákat adva neki a társadalommal és a világgal való kapcsolattartásra – emelte ki Leó pápa. Végül arra buzdította a gyóntatókat, hogy maguk is „hűséges állhatatossággal” vegyék fel a bűnbocsánat szentségét, hogy az isteni irgalmasság szolgáivá válhassanak.

