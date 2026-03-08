Leó pápa: Hallgassanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszéd számára

„Iránból és az egész Közel-Keletről továbbra is mélységesen lesújtó hírek érkeznek. Az erőszak és pusztítás eseményeihez, a gyűlölet és félelem légköréhez hozzáadódik az az aggodalom is, hogy a konfliktus kiszélesedik, és a térség más országai – köztük a számunkra oly kedves Libanon – ismét instabilitásba süllyedhetnek.

Forduljunk alázatos imánkkal az Úrhoz, és kérjük tőle, hogy szűnjön meg a bombák robaja, hallgassanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszéd számára, amelyben meghallható a népek hangja – buzdított az Angelus elimádkozása után XIV. Leó pápa. – Ezt a könyörgést Máriára, a Béke Királynőjére bízom: járjon közben azokért, akik a háború miatt szenvednek, és kísérje a szíveket a kiengesztelődés és a remény útjain!”

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír