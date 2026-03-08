Leó pápa: Hallgassanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszéd számára

XIV. Leó pápa – 2026. március 8., vasárnap | 16:35
Március 8-án, nagyböjt 3. vasárnapján, miután a Szentatya a vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából elimádkozta el az Úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, a Közel-Keleten és Iránban történtek kapcsán újra felhívást fogalmazott meg és imádságra buzdított a béke érdekében.

„Iránból és az egész Közel-Keletről továbbra is mélységesen lesújtó hírek érkeznek. Az erőszak és pusztítás eseményeihez, a gyűlölet és félelem légköréhez hozzáadódik az az aggodalom is, hogy a konfliktus kiszélesedik, és a térség más országai – köztük a számunkra oly kedves Libanon – ismét instabilitásba süllyedhetnek.

Forduljunk alázatos imánkkal az Úrhoz, és kérjük tőle, hogy szűnjön meg a bombák robaja, hallgassanak el a fegyverek, és nyíljon tér a párbeszéd számára, amelyben meghallható a népek hangja – buzdított az Angelus elimádkozása után XIV. Leó pápa. – Ezt a könyörgést Máriára, a Béke Királynőjére bízom: járjon közben azokért, akik a háború miatt szenvednek, és kísérje a szíveket a kiengesztelődés és a remény útjain!”

