XIV. Leó pápa homíliája az Úr megkeresztelkedésének ünnepén: A hit elengedhetetlen érték

A pápa biztosította a szülőket arról, hogy „az Úr szüntelenül kísérni fogja lépteiteket”.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes homíliáját közzétesszük.

Kedves testvéreim!

Amikor az Úr belép a történelembe, nyitott és alázatos szívvel fordul minden egyes ember életéhez. Szeretettel teli tekintetével keresi tekintetünket, párbeszédet folytat velünk, és feltárja számunkra az üdvösség igéjét. Isten emberré lett Fia mindannyiunk számára egy meglepő lehetőséget valósít meg, amely egy új, még a próféták által sem várt időszakot nyit meg.

Ezt azonnal észreveszi Keresztelő János, aki így szól Jézushoz: „Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?” (Mt 3,14). Íme, ez az a szentség, amelyet ma kiszolgáltatunk ezeknek a gyermekeknek: mivel Isten szereti őket, kereszténnyé válnak, testvéreinkké Krisztusban.

A gyermekek, akiket most karotokban tartotok, új teremtménnyé válnak. Amiként tőletek, szülőktől kapták az életet, úgy most megkapják annak értelmét is, hogy élni tudjanak: a hitet.

Amikor tudjuk valamiről, hogy elengedhetetlen érték, azonnal igyekszünk megszerezni azok számára, akiket szeretünk.

Melyikünk hagyná a csecsemőket ruházat vagy táplálék nélkül, arra várva, hogy majd felnőttként maguk válasszák meg, mibe öltözzenek és mit egyenek? Kedves testvéreim, ha az étel és a ruha szükséges az élethez, a hit még inkább szükséges, mert Istennel az élet üdvösséget nyer.

Az ő gondviselő szeretete rajtatok keresztül válik láthatóvá a földön, édesanyák és édesapák, akik gyermekeitek számára a hit ajándékát kéritek. Természetesen eljön majd a nap, amikor már nehéz lesz őket karotokban tartani; és eljön az a nap is, amikor ők fognak titeket támogatni. A keresztség, mely az Egyház egyetlen családjában egyesít bennünket, szentelje meg mindenkor családotokat, erőt és állhatatosságot kölcsönözve a titeket összekötő szeretetnek!

A gesztusok, melyeket rövidesen végzünk, ennek gyönyörű tanúságai: a keresztelőkút vize a Lélekben való fürdő, mely minden bűntől megtisztít; a fehér ruha az új öltözet, melyet a mennyei Atya ajándékoz nekünk országának örök ünnepére; a húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertya a feltámadt Krisztus világossága, mely megvilágítja utunkat.

Kívánom nektek, hogy a nemrég kezdődött évben és egész életetekben örömmel járjátok tovább ezt az utat, azzal az erős bizonyossággal, hogy az Úr szüntelenül kísérni fogja lépteiteket.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír