XIV. Leó pápa készül a niceai találkozóra Bartholomaiosz pátriárkával

A Catholic News Service részletesen beszámolt XIV. Leó pápa találkozójáról az újságírókkal, médiamunkatársakkal: több ezer riporter, rádiós és televíziós tudósító, fotós és operatőr várta őt a VI. Pál teremben.

A Szentatya beszéde és az áldás után lehetőség nyílt spontán kérdésekre is, valaki például megemlítette a korábban közzétett május 13-i fatimai terveit, mire XIV. Leó pápa, saját magára utalva azt mondta: „Prevost bíboros tervezte, hogy ott lesz, de változtak a tervek.”

Egy másik riporter rákérdezett, tervezi-e, hogy Ferenc pápa ígéretét valóra váltva elutazik idén Törökországba, hogy együtt ünnepelje Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával a niceai zsinat 1700. évfordulóját. „Készülünk rá” – hangzott a pápa válasza. Időpontról egyelőre nem tett említést.

Bartholomaiosz pátriárka, a keleti ortodox keresztények spirituális vezetője többször említette a Ferenc pápával tervezett közös ünneplést. A pátriárka Ferenc pápa halála napján közzétett soraiban is szót ejtett az útról, amelyet egymás között voltaképpen már 2014 óta terveztek – először a jeruzsálemi közös zarándoklatukon került szóba, mellyel VI. Pál pápa és Athenagorasz pátriárka történelmi jelentőségű találkozójának 50. évfordulójára emlékeztek.

Az ortodox pátriárka április 21-én arról is írt, Ferenc pápa nagyon szeretett volna idén Niceába (İznik, Törökország) zarándokolni, megünnepelni a kereszténység jeles eseményének az évfordulóját. „Ez egy olyan út, amire teljes szívemből szeretnék elmenni” – mondta a konstantinápolyi delegációnak is 2024 júniusában. Ferenc pápa a keresztény egység hetében, az ökumenikus imahetet lezáró vesperáson gondviselésszerűnek nevezte, hogy éppen 2025-ben, a niceai zsinat 1700. évfordulóján egyszerre ünneplik a húsvétot az ortodoxok és a katolikusok, és ismét buzdított hitünk közös gyökereinek a felfedezésére.

Ferenc pápa többször említette, hogy lehetőleg 2025 májusában szeretne Törökországba utazni. Utóda, XIV. Leó pápa megerősítette, hogy továbbra is tervben van ez a találkozó Bartholomaiosz pátriárkával, de konkrét időpontot még nem közöltek; a The Orthodox Times szerint a pátriárka javasolta Szent András november 30-i ünnepét. Mindenesetre azt megelőzően még találkozni fognak, hiszen I. Bartholomaiosz is részt vesz a május 18-i, az új pápa péteri szolgálatának megkezdését jelentő szentmisén a Szent Péter-bazilikában, valamint zártkörű találkozót is tartanak XIV. Leó pápával.

Forrás: USCCB.org

Fotó: Vatican Media

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír