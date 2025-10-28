XIV. Leó pápa püspökké szentelte Mirosław Wachowski iraki nunciust

Az új püspök iraki apostoli nunciusi szolgálatára tekintettel hangsúlyozta a Szentatya: „Az apostoli nuncius nem akármilyen diplomata: egy olyan Egyház arca, amely elkísér, vigasztal és hidakat épít. Feladata nem a pártérdekek védelme, hanem a közösség szolgálata. Irakban, küldetése helyén ez a szolgálat különleges értelmet nyer. Ott a Katolikus Egyház, teljes közösségben Róma püspökével, sokféle hagyományban él: a káld egyház, a babiloni káld pátriárkájával és az arámi nyelvű liturgiával; a szír katolikus, az örmény katolikus, a görögkatolikus és a latin egyház. Rítusok és kultúrák, történelem és hit mozaikja, amely a szeretetben való befogadást és védelmet kér.”

Szent Tamás apostol öröksége

Ősi a keresztény jelenlét Irakban, az egykori Mezopotámiában: a hagyomány szerint Szent Tamás apostol vitte el az evangéliumot a jeruzsálemi templom lerombolása után erre a földre; tanítványai, Addai és Mari alapították az első közösségeket. Ebben a régióban Jézus nyelvén imádkoznak: arámiul. Ezekből az apostoli gyökerekből olyan folytonosság fakadt, amelyet még az elmúlt évtizedekben hevesen megnyilvánuló erőszak sem tudott elpusztítani. Valójában

azoknak a hangja, akiket brutálisan megfosztottak az életüktől ezeken a földeken, ma is hallatszik.

Ma értetek, Irakért, a világ békéjéért imádkoznak – fogalmazott XIV. Leó.

Bátorítsd a békés együttélést!

Ma arra kaptál meghívást – szólt a pápa az új püspökhöz –, hogy folytasd ezt az utat: hogy védd a remény magvait, hogy bátorítsd a békés együttélést, hogy megmutasd, a Szentszék diplomáciája az evangéliumból születik, és az ima táplálja! Kedves Mirosław érsek, légy mindig a közösség és a csend, a meghallgatás és a párbeszéd embere!

Szavaidba sződd az építő szelídséget, tekintetedbe pedig a vigasztaló békét!

Irakban az emberek nem arról fognak felismerni, amit mondasz, hanem arról, hogy hogyan szeretsz. Küldetésedet Máriára, a Béke Királynőjére, Szent Tamásra, Addaira és Marira, valamint Irak hitének számos tanújára bízzuk. Kísérjenek el téged, és legyenek fény az utadon!” – zárta a püspökszenteléskor mondott homíliáját Leó pápa.

Gazdag diplomáciai tapasztalat

Leó pápa szeptember 18-án nevezte ki Irak apostoli nunciusává és egyidejűleg címzetes érsekké Mirosław Stanisław Wachowski prelátust, aki 2019 óta a Szentszék államokkal való kapcsolatokért felelős helyettes titkára volt, Paul Richard Gallagher érsek közvetlen munkatársaként.

Wachowski prelátus 1970. május 8-án született a lengyelországi Pisz községben, a római Lateráni Egyetemen szerzett kánonjogi diplomát. 1996-ban szentelték pappá.

2004. július elsején lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába; Szenegál apostoli nunciatúráján, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) melletti állandó képviseleten, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél, az EBESZ-nél, az ENSZ bécsi irodájának szakosított intézményeiben, ezt követően a lengyelországi apostoli nunciatúrán dolgozott, végül pedig 2019-től az Államtitkárságon. Anyanyelvén túl beszél olaszul, angolul, franciául, spanyolul és oroszul.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

