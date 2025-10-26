XIV. Leó pápa részvéttáviratot küldött Edoardo Menichelli bíboros halála kapcsán

XIV. Leó pápa – 2025. október 26., vasárnap | 19:02
1

Edoardo Menichelli bíboros, az olaszországi Ancona-Osimói Főegyházmegye nyugalmazott érseke október 20-án hunyt el. XIV. Leó pápa táviratot küldött Angelo Spina ancona-osimói érseknek, melyben kifejezte részvétét.

A pápa őszinte részvétét fejezte ki a veszteség miatt, amely Ancona-Osimói Főegyházmegye közösségét érte, ahol a bíboros 2004 és 2017 között szolgált. Mint fogalmazott, a veszteség a Chieti-Vastói Főegyházmegyét is sújtja, ahol Menichelli bíboros buzgó pásztorként szolgált, és a Camerino-San Severino Marchéi Főegyházmegyét is, ahol odaadó papként teljesített szolgálatot.

Menichelli bíborosra emlékezve Leó pápa „kedves testvérként” jellemezte őt, „aki odaadással szolgálta az Egyházat és a Szentszéket”. Imádkozik, kérve a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, hogy Isten üdvözölje az elhunyt bíborost „a mennyei Jeruzsálemben”.

Távirata végén a pápa apostoli áldását adta Menichelli bíboros hozzátartozóira, ápolóira és mindenkire, aki részt vesz a temetésen.

Edoardo Menichelli 1939-ben az olaszországi San Severino Marche-ban született. 1965. július 3-án szentelték pappá.

1968-ban Rómába hívták, ahol 1991-ig az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságának tisztviselőjeként szolgált. 1992 és 1994 között a Keleti Egyházak Kongregációjának titkárságán dolgozott.

1994-ben püspökké szentelték, és kinevezték a Chieti-Vastói Főegyházmegyébe. 2004-ben az Ancona-Osimói Főegyházmegye érsekének nevezték ki. Ferenc pápa a 2015. február 15-i konzisztóriumon bíborossá kreálta.

Menichelli bíboros 2017. július 14-én vonult nyugállományba.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

