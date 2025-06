XIV. Leó pápa táviratban fejezte ki fájdalmát a damaszkuszi templomban elkövetett merénylet miatt

Mély fájdalommal értesült XIV. Leó pápa arról, hogy június 22-én, vasárnap a damaszkuszi Szent Illés görög ortodox templomban egy férfi felrobbantotta magát a hívek között, akik a liturgián vettek részt. Táviratában a Szentatya őszinte együttérzésének ad hangot mindazok iránt, akiket a tragédia sújt.

A szíriai hírforrások szerint a merényletnek 25 halálos áldotata és 62 sebesültje van. A támadást a helyi hatóságok az Iszlám Állam terrorszervezetnek tulajdonítják.

Az áldozatok lelkét a mennyei Atya irgalmas szeretetébe ajánlva a pápa imádkozik azokért is, akik a meghaltakat siratják. XIV. Leó a sebesültek gyógyulásáért fohászkodik a Mindenhatóhoz, akitől a vigasz, a gyógyulás és a béke ajándékait kéri a szíriai nemzetre – olvasható a táviratban.

A szíriai merénylet miatt a keresztények elhagyják a Közel-Keletet

Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa is kifejezte a Katolikus Egyház közelségét a merényletben sújtott görög ortodox híveknek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a különbségeket nézzük.

Mind áldozatok vagyunk.

A merénylet jelképesen is a szíriai keresztény közösséget akarta szíven szúrni egy olyan feszült történelmi pillanatban, amely újra szembeállítja egymással Keletet és Nyugatot – fogalmazott a bíboros.

Borzasztó, ami történt... Másfelől pedig miért lepődünk meg, ha a jelenlegi nemzetközi helyzetben olyan tragédiák történnek, mint vasárnap Damaszkuszban? – nyilatkozta a Vatican Newsnak Claudio Gugerotti bíboros a merénylet után. – Nem tudhatjuk, elképzelni sem tudjuk, mi történhet majd. De annyi biztos, hogy

a keresztények ellen elkövetett mészárlás azt jelenti, hogy tízszer annyi keresztény fogja elhagyni a Közel-Keletet. Azok, akik maradnak, hősök. Azért maradnak, mert remélik, hogy születhet megállapodás, hogy a libanoni modell még működhet.

A nyugati vezetőknek végre meg kell érteniük, hogy itt nem keresztény dogmák forognak kockán, hanem a Nyugathoz való tartozás, függetlenül a hittől, mivel az többnyire továbbra is a keresztény hagyományt jelenti. Vagyis ami egy konkrét földrajzi helyen történik, valójában globális szinten is berobbanhat. Ez egy világháború főpróbájának tűnik, amelynek vannak vallásháborús összetevői is – emelte ki a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa.

A szíriai és a közel-keleti keresztények a mi családunkhoz tartoznak, ezért most együtt gyászolunk az ártatlan áldozatokra gondolva. Ők ugyanúgy az Úr Testéből és Véréből táplálkoznak, ugyanabban a megtestesült Istenben hisznek, akit megfeszítettek és aki feltámadt, ezért a testvéreink.

Isten nem fogja magára hagyni népét, mint ahogy sosem tette ezt a háborúban, sosem hagyta magára a történelemben, mindig volt feltámadás, és most is, nem tudjuk, milyen áron, de lesz feltámadás”

– hangsúlyozta nyilatkozatában Claudio Gugerotti bíboros.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír