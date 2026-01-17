XVI. Fehérvári Versünnep – Február 6-ig várják a diákok jelentkezését

A válogató február 21-én lesz, míg a döntőt – melyet élőben közvetít a Fehérvár Televízió – március 21-én rendezik a Városházán.

A Fehérvári Versünnepet 2010-ben hívta életre a Fehérvár Médiacentrum azzal a céllal, hogy fiatalok megmutathassák magukat a versmondás területén, és segítsék a tehetségek kibontakozását. 2026-ban ennek érdekében ismét összefogott a Médiacentrum, a Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár Önkormányzata, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, a Vörösmarty Színház, a Szent István Király Múzeum és a SZÉPHŐ Zrt.

A versünnep szorosan hozzátartozik Székesfehérvár szellemi, kulturális életéhez. Küldetése, hogy az emberek szívéhez közelebb vigye a szép beszédet, és arra tanítsa a fiatalokat, hogy a magyar nyelvet jól és helyesen használják – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Spányi Antal püspök. – A versünnepnek egy nagyon fontos hozadéka, hogy a durva, közönséges, illetlen és méltatlan kifejezéseket próbáljuk meg kiszorítani a nyelvhasználatból, mert aki így beszél, annak a lelkülete is durvává válik, és így lesz jelen a társadalomban.

A főpásztor rámutatott, hogy a tehetségkutató program mögött nagyon komoly összefogás áll, melyben a város, az Egyház, a művészek, a nyelvészek és a fiatalok tesznek közösen a szépért, az értékesért.

Cser-Palkovics András polgármester elmondta: a versünnep nagyon sok magyar fiatalt ér el és ad nekik lehetőséget. Az elmúlt 15 év versenyzői közül jó páran olyan pályát választottak, ahol komoly szerepe van a szép beszédnek, a nyelv helyes használatának.

A verseny egyik legfőbb „díja” a versünnepes fiatalok közössége, összetartása és a fantasztikus erdélyi verstábor. Székesfehérvár polgármestere arra kérte az iskolák magyartanárait, igazgatóit, hogy ösztönözzék a fiatalokat a részvételre.

Wéhli Regős Dóra, a Fehérvár Médiacentrum Kft. főszerkesztője elmondta, hogy a megmérettetés két fordulóból áll: a válogatót február 21-én 10 órától rendezik a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, a döntő pedig március 21-én, szintén 10 órakor kezdődik a Városháza dísztermében, amelyet élőben közvetít a Fehérvár Televízió.

A diákok 2026. február 6-ig jelentkezhetnek a város honlapján: https://www.szekesfehervar.hu/versunnep

A versenyre olyan 9-13. osztályos diákok jelentkezhetnek, akik székesfehérvári középfokú oktatási intézmény tanulói a 2025/26-os tanévben; vagy a Székesfehérvári Egyházmegye valamely egyházi középfokú oktatási intézményében tanulnak a 2025/26-os tanévben; vagy más település középfokú oktatási intézményének tanulói, de székesfehérvári állandó lakóhellyel rendelkeznek.

A XVI. Fehérvári Versünnep zsűrijének elnöke ezúttal is Kubik Anna, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes Művész, a Nemzet Művésze lesz.

A sajtótájékoztatóról szóló bővebb beszámolót ITT olvashatják.

Forrás: szekesfehervar.hu; Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Simon Erika

Magyar Kurír