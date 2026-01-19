Zarándoktáborvezető-képzés indul márciusban

„Zarándoklataink és egész életünk alapélménye, hogy úton lévő emberek, homo viatorok vagyunk. Vándorlásunkban társul szegődik az Isten, aki formál és új emberré alakít bennünket. A gyalogos zarándoklás testet-lelket megújító hatását már sokan megtapasztaltuk: minden út néhány lépéssel közelebb segített Teremtőnkhöz, valódi önmagunkhoz és embertársainkhoz. Milyen jó lenne, ha minél több fiatal is útra kelne, és átélhetné ezt! E vágytól vezérelve hirdetjük meg és indítjuk el képzésünket” – olvasható a Zarándoktáborvezető-képzés szervező csapata felhívásában.

Képzési időpontok:

Háromnapos online elméleti képzés: 2026. március 20–21. és 28., 9–18 óra

Egynapos terepgyakorlat április–június hónapokban, hétvégi napokon: Budapest – Hűvösvölgy / Pesthidegkút

Pedagógusok, figyelem! A képzés akkreditált pedagógus-továbbképzés, melynek elvégzéséért 45 kreditpont szerezhető.

Nem pedagógus végzettség esetén felnőttképzési tanúsítvány jár.

További részletes információk, jelentkezési feltételek és jelentkezés a képzésre ITT.

Forrás és fotó: zarandoktabor.hu

Magyar Kurír