Zarándoktáborvezető-képzés indul márciusban

Hazai – 2026. január 19., hétfő | 10:43
1

A zarándoktáborvezető-képzésre olyan keresztény pedagógusok, hitoktatók és közösségvezetők jelentkezését várják, akik akár már jövő nyáron szívesen vezetnének egyhetes ifjúsági zarándoklatot saját szervezésben 12–25 éves fiataloknak, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája által irányított Zarándoktábor program keretében. Jelentkezési határidő: március 4.

„Zarándoklataink és egész életünk alapélménye, hogy úton lévő emberek, homo viatorok vagyunk. Vándorlásunkban társul szegődik az Isten, aki formál és új emberré alakít bennünket. A gyalogos zarándoklás testet-lelket megújító hatását már sokan megtapasztaltuk: minden út néhány lépéssel közelebb segített Teremtőnkhöz, valódi önmagunkhoz és embertársainkhoz. Milyen jó lenne, ha minél több fiatal is útra kelne, és átélhetné ezt! E vágytól vezérelve hirdetjük meg és indítjuk el képzésünket” – olvasható a Zarándoktáborvezető-képzés szervező csapata felhívásában.

Képzési időpontok:

Háromnapos online elméleti képzés: 2026. március 20–21. és 28., 9–18 óra

Egynapos terepgyakorlat április–június hónapokban, hétvégi napokon: Budapest – Hűvösvölgy / Pesthidegkút

Pedagógusok, figyelem! A képzés akkreditált pedagógus-továbbképzés, melynek elvégzéséért 45 kreditpont szerezhető.

Nem pedagógus végzettség esetén felnőttképzési tanúsítvány jár.

További részletes információk, jelentkezési feltételek és jelentkezés a képzésre ITT

Forrás és fotó: zarandoktabor.hu

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #oktatás-nevelés #programok #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató