Március 4-ig lehet jelentkezni zarándoktáborvezető-képzésre

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a szerzetesi iroda 45 órás akkreditált képzést hirdet.

„Zarándoklataink és egész életünk alapélménye, hogy úton lévő emberek, homo viatorok vagyunk. Vándorlásunkban társul szegődik az Isten, aki formál és új emberré alakít bennünket. A gyalogos zarándoklás testet-lelket megújító hatását már sokan megtapasztaltuk: minden út néhány lépéssel közelebb segített Teremtőnkhöz, valódi önmagunkhoz és embertársainkhoz. Milyen jó lenne, ha minél több fiatal is útra kelne, és átélhetné ezt! E vágytól vezérelve hirdetjük meg és indítjuk el képzésünket” – olvasható a zarándoktáborvezető-képzés szervező csapata felhívásában.

Képzési időpontok:

Háromnapos online elméleti képzés: 2026. március 20–21. és 28., 9–18 óra

Egynapos terepgyakorlat április–június hónapokban, hétvégi napokon: Budapest – Hűvösvölgy / Pesthidegkút

Pedagógusok, figyelem! A képzés akkreditált pedagógus-továbbképzés, melynek elvégzéséért 45 kreditpont szerezhető.

Nem pedagógus végzettség esetén felnőttképzési tanúsítvány jár.

A nyári zarándoktáborokra a csoportvezetők április 30-ig, illetve szabad (zöld) időpontjaink erejéig foglalhatnak táboridőpontot diákcsoportjuk részére a meghirdetett négy útvonal egyikére.

A táborvezetésért a képzés sikeres elvégzése és saját zarándokcsoport toborzása esetén a zarándoktábor-vezetők bruttó 150.000 forint/hét díjazásban részesülnek, és mentesülnek a részvételi díj fizetése alól.

A csoportindítás feltétele, hogy a csoportnak legyen legalább egy olyan vezetője, aki a zarándoktábor-vezető képzést táborindulásig elvégzi.

Forrás és fotó: zarandoktabor.hu

