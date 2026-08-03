Készülődjetek, várunk! – Zászlóbontás egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt

A világtalálkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, a zarándokok regisztrációja – 2026 második felének legfontosabb mérföldkövei a szervezés szempontjából.

2027. augusztus 3. és 8. között rendezik meg a Dél-Korea fővárosában az ifjúsági világtalálkozót, melynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészítő szakaszból a megvalósítási fázisába lépett minden területen – így a nemzetközi együttműködés, a szolgáltatások, a szállás, a közlekedés, a biztonság, az orvosi ellátás és a kommunikáció terén.

Arra hívják a világ minden tájáról érkező fiatalokat, hogy kapcsolódjanak be már most egy olyan spirituális zarándoklatba, melynek során felfedezhetik a Szöulba vezető út minden kulcsfontosságú szakaszát.

Augusztus 3-án mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát

A visszaszámlálás augusztus 3-án, hétfőn kezdődött, a hivatalos himnusz világpremierjével a WYDSeoul YouTube-csatornán (@WYDSeoul2027).

A dalt 434 beküldött pályamű közül választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzeményt, a latin nyelvű Confidite, ego vici mundum (Bízzatok, én legyőztem a világot) című dalt Kim Dzsijun Francis (Jiyoon Kim) koreai zeneszerző írta.

Globális ökológiai kampány

Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindította „Az élet lehelete” elnevezésű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat a saját országukban, és osszák meg ezt egymással online.

Az ötletet Ferenc pápa Laudato si’ enciklikája ihlette. Már a 2023-as lisszaboni világtalálkozón világméretű faültetési programot indítottak. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, mellyel csökkentik az ökológiai lábnyomot, és hogy olyan örökséget hagyjanak, mely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül, a koreai erdészet és a szöuli önkormányzat együttműködésével.

Regisztráció 2026 második felétől

A külföldről érkező zarándokok regisztrációja 2026 második felében indul. Az ezzel kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon, ahol az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a szállásról, az étkezésről, az utazásról, a biztosításról és a hivatalos zarándokcsomagról, hogy megkezdhessék a felkészülést.

Az önkéntesek regisztrációja is 2026 második felében kezdődik. 378 segítő már most részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándokregisztrációk megnyitásával egy időben kezdődik, amelyet képzés is támogat. Az önkéntesek segítenek majd a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában.

Az ifjúsági találkozó fő eseményeit Szöulban tartják 2027. augusztus 3. és 8. között. Több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szöulba utaznának, a más országokból érkező fiatalok részt vesznek a 2027. július 29. és augusztus 2. között Korea tizenöt egyházmegyéjében megrendezendő egyházmegyei napok programban, melynek során helyi közösségekben első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját.

„Az elmúlt három évben az esemény alapjainak lerakására összpontosítottunk – nyilatkozta Csong Szunthek (Chung Soon-taick) Peter szöuli érsek, a helyi szervezőbizottság elnöke. – A következő év lesz az az időszak, amikor befejezzük az előkészületeket, hogy a világ minden tájáról érkező fiatalokat fogadhassuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe és tanúságtétel legyen Korea és Szöul vendégszeretetéről és szolidaritásáról.”

A 2027-es ifjúsági világtalálkozó lesz a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg az 1995-ös manilai eseményt követően; és az első egy olyan országban, ahol a kereszténység kisebbségi vallás.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír