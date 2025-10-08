Zöld jövő épül a szegedi templomnál

Igazi közösségi esemény volt a szeptember 27-én, szombaton tartott szegedi ökológiai nap, amelyen fiatal felnőttek, családosok és egyetemisták mellett a templomi közösség idősebb tagjai is részt vettek.

A közösségi komposztálót raklapokból építették, hogy ne csak a templomba járók, hanem a környéken élők is használhassák, az ott termelődő komposztot pedig helyben felhasználják.

Akinek éppen nem jutott szerszám vagy hely a komposztáló körül, a templom növényeit metszette. A gyerekeknek rajzos-játékos foglalkozásokat szerveztek, és persze a közösség által korábban megépített kerti kisvasúttal is utazhattak.

A jezsuita lelkiség szellemében a közös munka mellett az intellektuális feltöltődésre is volt lehetőség: interaktív beszélgetést tartottak a fenntartható településfejlesztésről az átfogó ökológia nézőpontjából.

A közösségi komposztáló építése nemcsak egy konkrét, fontos lépés a zöld jövő felé, hanem üzenet is: a templom közössége elkötelezett a fenntarthatóság mellett, és aktívan keresi azokat a formákat, amelyekkel megtanulhat harmonikusan együtt élni a teremtett világgal.

„A komposztáló kialakítása egy nagyobb álom első, kézzelfogható lépése. Fokozatosan szeretnénk feltörni a teljes aszfaltot, hogy parkként használja a közösség a területet, kerékpártárolóval, játékokkal, esőkerttel, amely a vízmegtartást is szolgálja. Magaságyások építését is tervezzük, amelyekben a templom díszítéséhez szükséges virágokat termesztenénk a helyben érlelt komposztot felhasználva” – mondta el Elek László SJ templomigazgató.

A szegedi ökológiai napot a Szent József jezsuita templom igazgatósága szervezte, az Öko Tengely Egyesület (korábbi nevén Komposztfutár Szeged), a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia Átfogó Ökológia programja és a Naphimnusz Egyesület a teremtésvédelemért közreműködésével.

Miért kapta az ökológiai nap az Abdenágó – Dáni 3,5 1. nevet? A templom Szegeden, a Dáni utca 3. szám alatt található, az aszfaltos terület pedig a szomszédban, a Dáni utca 5. alatt. A mostani alkalom pedig az első lépés volt a teljes zöldítés felé, ezért Dáni 3,5 1.

Dániel próféta könyve 3. fejezetének 51. versénél kezdődik a három ifjú éneke a tüzes kemencében. Nebukadnezár babiloni király három ifjút arra akart kényszeríteni, hogy imádjanak egy aranyszobrot. A fiatalok egyike Abdenágó volt. Mindhárman kitartottak hitük mellett, egyikük sem volt hajlandó leborulni a szobor előtt. A király ezért bedobatta őket a tüzes kemencébe, de ők nem égtek el, hanem arról énekeltek, hogy

nagy az Isten, és gyönyörű minden, amit alkotott.

„Így vagyunk mi is Szegeden, ahol tud forróság lenni. És talán reménytelen is a klímaváltozás megállítása, mert átléptük a másfél fokos határt. De ha nincs is megoldás, mi kitartunk abban, amiben hiszünk: a fenntartható zöldítésben, a közösség erejében, az egymás iránti szeretetben” – hangsúlyozta Elek László SJ.

Forrás: jezsuita.hu

Fotó: Frank Yvette

Magyar Kurír