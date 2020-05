Zöldellnek a kertek a Katolikus Karitász segítségével

Márciusban vetőmagokkal segítette a karitász a családokat, most palántákat adnak át nekik, hogy kertjeik művelésével megtermeljék maguk számára a szükséges zöldségeket. Több heves megyei településen adtak át most palántákat; Pétervásárán a római katolikus plébánián több mint 30 család vette át a csomagot a karitász önkénteseitől, vezetőitől.

Az eseményen a programról, valamint a karitász öngondoskodást segítő programjának egyházmegyei adatairól, a bevont településekről Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatója számolt be: az országosan megvalósított programot az egri karitászközpont 22 településen indította el. A napokban 1200 családnak juttattak el összesen 19 680 palántát.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese bemutatta az országos programot, beszélt a karitász tevékenységeinek vírushelyzetben történő újragondolásáról, a fiatal önkéntesek bevonásáról, az idősek támogatásának fontosságáról és megköszönte a helyi segítőknek azt a felelősségteljes munkát, amelyet szeretettel végeznek ebben a nehéz időszakban is.

Fehér Róbert plébános részletezte a helyi feladatokat, bemutatta a bevont településeket, beszélt a családok nehézségeiről és arról, hogy milyen fontos ebben a helyzetben a családok mellett állni.

Az eseményre a karitász egész évben dolgozó önkéntesei mellett Budapestről fiatal segítők is érkeztek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Titkárság munkatársai, akik a palánták pakolásában és elültetésében is segitettek.

A programnak köszönhetően a kertjeiket folyamatosan művelő családok az évre elegendő mennyiségű burgonyához, paprikához, paradicsomhoz és további 15 féle zöldséghez juthatnak hozzá.

*

Mint a helyszínen megtudhattuk, a Katolikus Karitász szerepe megváltozott a járványhelyzetben, de folytatják a hagyományos programokat is. A rendkívüli időszakban az önkéntesek szerepe is más, a fiatalabbakat várják a segítés során, s remélhetőleg így ez a korosztály is aktívabban bekapcsolódik majd a munkába.

Zagyva Richárd igazgatóhelyettes kiemelte: a Zöldellő Kertek Programmal arra ösztönzik a családokat, hogy kiskertjeiket kezdjék el művelni, termeljék meg maguknak az szükséges élelmiszert.

Ehhez segítséget is kapnak, márciusban vetőmagot, most pedig zöldségpalántákat. Azután később is ellátogatnak a támogatottakhoz, megnézik, hogyan művelik kertjeiket, milyen lett a termés, hogyan boldogulnak.

2012-ben kezdődött a program, s a tapasztalatok szerint jól működik, az öngondoskodás mellett hasznos elfoglaltságot is ad.

Árvai Ferenc, a főegyházmegyei karitászközpont igazgatója a kezdetekre visszaemlékezve úgy fogalmazott: a több mint nyolc éve született gondolat tulajdonképpen az őseink hagyományának tovább éltetése. Egy válság utáni időszakban kezdték el ezt a munkát, azzal a céllal, hogy ne csak segélyt adjanak, hanem öngondoskodásra is neveljék a rászorulókat.

Sokan megtapasztalták azóta, hogy ez a takarékosság mellett öröm, hasznos elfoglaltság is. Ebben az időszakban mintegy húszezer palánta kerül a családokhoz és sok helyen látszik, hogy a gyerekeket is bevonják a közös munkába. Az Egri Főegyházmegye eddig közel 25 millió forinttal támogatta az idei krízisalapból a családokat.

Fehér Róbert, Pétervására plébánosa elmondta: innen, a Szent Márton Karitászközpontból tizenegy településre jut az adományból. A térségben nagyon nagy szükség van a segítségre.

A Katolikus Karitásznak fontos bevételi forrása az adó 1 százaléka. A felajánlást a Karitászt Támogató Alapítvány (adószám: 19666275-1-43) javára lehet megtenni. További részletek: www.karitasz.hu

Forrás: Katolikus Karitász; Egri Főegyházmegye

Fotó: Ambrus Marcsi/Katolikus Karitász



Magyar Kurír