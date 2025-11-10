A Katolikus Karitász közel tízezer embert támogatott „Zöldellő kertek” programjával

A kezdeményezés 351 településen mintegy 3000 családot ért el vetőmagokkal, palántákkal és kertészeti tanácsadással.

A Katolikus Karitász 2025-ben több mint 23 millió forint értékben biztosított vetőmagokat és palántákat a programban részt vevő hátrányos helyzetű családok számára. A 17 millió forint értékű vetőmagcsomagok összesen 18 zöldségfajtát tartalmaztak, többek között petrezselymet, sárgarépát, dughagymát, különböző babfajtákat, uborkát, céklát, karalábét, sütőtököt, retket, fejeskáposztát, vetőburgonyát, paprikát és paradicsomot.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) további 4,5 millió forint értékben ajánlott fel 15 ezer paprika-, paradicsom-, cukkini-, uborka- és tökpalántát, amelyek szintén a rászoruló családok kertjeibe kerültek.

A Recovery and Resilience Facility (RRF) európai uniós gazdaságfejlesztési projekt keretében további 1 794 356 forint értékű vetőmag jutott el tizenhat felzárkózó településre, elősegítve a helyi közösségek önellátásának erősítését és a háztáji kertművelés újjáélesztését.

A több mint egy évtizede sikeresen működő „Zöldellő kertek” programban a Katolikus Karitász nemcsak kertészeti alapanyagokat biztosít, hanem eszközökkel és szakértői támogatással is segíti a résztvevőket. Az országos hálózat révén a szervezet további, az öngondoskodást ösztönző programokat is elérhetővé tesz, mint például a Szép Otthonok kezdeményezést.

A jótékonysági szervezet évente megvalósuló programjainak közös célja, hogy a nehéz élethelyzetben lévőket aktivizálják, támogassák őket az öngondoskodásban, saját munkájuk révén javítva lakhatási körülményeiket, életminőségüket és megélhetésüket.

A Katolikus Karitász egész évben aktívan jelen van a társadalmi segítségnyújtás területén: országos hálózatán keresztül karitatív, felzárkóztató és krízisintervenciós programokkal támogatja a nehéz helyzetben élőket. Munkájukat bárki támogathatja a 1356-os adományvonal hívásával, amelyen minden hívás 500 forinttal segíti a rászorulókat, vagy az online adományozás lehetőségével a www.karitasz.hu oldalon.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Magyar Kurír