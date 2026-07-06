„Ad fontem!” – Međugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai

A Szent Jakab-templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelkigyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelenések hegyén, valamint keresztutat jártak a Križevac-hegyen.

A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Fra Slavko Barbarić sírjánál is: a Hercegovinai Ferences Rendtartomány néhai szerzetese 29 évvel ezelőtt indította útjára a međugorjei papi lelkigyakorlatok hagyományát.

Az idei kurzust Fra Ante Vučković vezette. A spliti Legszentebb Megváltóról nevezett Ferences Rendtartomány tagja, nyugalmazott filozófiaprofesszor elismert lelkivezető, aki széles körű tapasztalattal rendelkezik hazai és nemzetközi szemináriumok irányításában.

Međugorje az egyik legismertebb zarándokhely: a becslések szerint eddig már több mint 15 millió zarándok kereste fel a világ minden tájáról.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír