„Ad fontem!” – Međugorjéba zarándokoltak a Pécsi Egyházmegye papjai

Hazai – 2026. július 6., hétfő | 13:35
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Nemzetközi papi lelkigyakorlatnak adott otthont június 29. és július 3. között a világ egyik leglátogatottabb Mária-zarándokhelye, a bosznia-hercegovinai Međugorje. Az „Ad fontem!” (A forráshoz!) mottóval meghirdetett lelkiségi programon a Pécsi Egyházmegye papjai is részt vettek.

A Szent Jakab-templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelkigyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti imákba és a szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelenések hegyén, valamint keresztutat jártak a Križevac-hegyen.

A zarándok lelkipásztorok lerótták kegyeletüket Fra Slavko Barbarić sírjánál is: a Hercegovinai Ferences Rendtartomány néhai szerzetese 29 évvel ezelőtt indította útjára a međugorjei papi lelkigyakorlatok hagyományát.

Az idei kurzust Fra Ante Vučković vezette. A spliti Legszentebb Megváltóról nevezett Ferences Rendtartomány tagja, nyugalmazott filozófiaprofesszor elismert lelkivezető, aki széles körű tapasztalattal rendelkezik hazai és nemzetközi szemináriumok irányításában.
Međugorje az egyik legismertebb zarándokhely: a becslések szerint eddig már több mint 15 millió zarándok kereste fel a világ minden tájáról.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

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