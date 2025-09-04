„Adni öröm!” – 1800 gyermek kezdheti méltó módon a tanévet a Máltai Szeretetszolgálat segítségével

2025. szeptember 4., csütörtök
Sikeresen zárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös, „Adni öröm!” tanszergyűjtő akciója, melynek keretében idén is rengeteg önzetlen vásárló csatlakozott az országos kezdeményezéshez – adta hírül a szervezet szeptember 3-án.

Az augusztus 21–24. között zajló személyes gyűjtés során az INTERSPAR áruházakban összesen közel 100 ezer tanszer és iskolai eszköz gyűlt össze, valamint az augusztus 1-je óta elérhető adománykártyák megvásárlásával több mint 1,8 millió forinttal támogatták az ügyet a segíteni szándékozó vásárlók. A SPAR Magyarország az összegyűlt adományhoz további 1 millió forintot tett hozzá, amelyet szintén tanszerek beszerzésére fordít a Máltai Szeretetszolgálat.

A felajánlások rendkívül gyorsan, szeptember elején már célba is érnek: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatán keresztül a gondosan összeállított csomagok 1800 rászoruló gyermekhez jutnak el.

„A legszegényebb családoknak sokszor a legalapvetőbb tanszerek beszerzése is komoly terhet jelent. Az »Adni öröm!« akcióval éppen ezért nem pusztán füzeteket, ceruzákat vagy iskolatáskákat adunk:

a gyerekeknek esélyt kínálunk, hogy ne induljanak hátrányból már az első tanítási napon.

Az önkéntesek, a vásárlók és a SPAR támogatása idén is több ezer gyermek számára jelentett valódi segítséget” – hangsúlyozta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

„Az iskolakezdés öröme és biztonsága minden gyermeket megillet. Megható látni, hogy vásárlóink évről évre ilyen nagylelkűen állnak mellénk, amikor közösen segíthetünk a nehéz helyzetben élő családoknak. Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együtt évről évre hozzájárulhatunk a szeptemberi tanévkezdéshez” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Az adománygyűjtés eredményei és további részletek az adniorom.hu oldalon érhetők el.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Majoros Árpád Csaba/Magyar Máltai Szeretetszolgálat; spar.hu

Magyar Kurír

#Magyar Máltai Szeretetszolgálat #oktatás-nevelés #országos #szegénység #szolidaritás

