„Állj a hegyre az Úr elé!” (1Kir 19,11) – Szerzetesi örökfogadalmat ünnepeltek a domonkos nővérek

A szertartáson a nővérek mellett részt vettek Johanna nővér családtagjai, tanítványai, rokonai és más női rendek képviselői is. A liturgikus szolgálatot a nővérek kórusa látta el, a szentmisén a szerzetesi fogadalom szentmiséjének saját tételei hangzottak el.

Marco Faccioli szentbeszédében a szentmise olvasmányán, Illés történetén, az ő Istennel való találkozásán keresztül rajzolta meg a szerzetesi élet útját.

Johanna nővér a budapesti Szent Imre Ciszterci Gimnáziumban érettségizett, utána az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult. 2017-ben, egyetemistaként lépett be az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjába. A szerzetesi képzése egy év jelöltségből, két év noviciátusból és az ideiglenes fogadalom éveiből állt. Egyetemi tanulmányait már szerzetesnővérként fejezte be, 2024-ben diplomázott matematika–hittan tanári szakon. Johanna nővér a tanulmányi éveit a budakeszi rendházban töltötte – az örökfogadalom most egy új asszignációt is jelent, ősztől a kőszegi rendházban folytatja szerzetesi életét, és a kongregáció által fenntartott gimnáziumban fog tanítani.

A domonkos fogadalmi szertartás sajátossága, hogy mindig a Veni Creator himnusszal, a Szentlélek segítségül hívásával kezdődik. Másik mozzanat a vénia, vagyis a földre borulás, amely az Istennek való átadottságot és alázatot jeleníti meg. Az elöljáró kérdésére – „Mit kívánsz?” – a válasz: „Isten irgalmát, és a tiéteket.” Aki fogadalmat tesz, és ezzel véglegesen átadja magát az őt meghívó Úrnak, az rászorul nemcsak az Isten, hanem rendtársai, a közösség irgalmára is.

A fogadalomtételkor a fogadalmat tevő nővér kezeit az elöljáró kezébe helyezi – ez a gesztus szépen jelzi azt, ami a fogadalom lényege: egész életünket csak így, egy ilyen ígérettel tudjuk mintegy egybefogni, és az elöljárón keresztül az Istennek átadni, egyúttal rábízni egy közösségre. A domonkos fogadalmi formula kifejezetten csak az engedelmességet említi meg, mint ami a legfontosabbként az akarat átadásával magában foglalja a szegénység és tisztaság evangéliumi tanácsait is.

A domonkos nővérek számára a rendalapító Szent Domonkos ünnepe körüli napok mindig a találkozás és az örömteli közös ünneplés, illetve képzés alkalmai is. Így sor került a szerzetesség aktuális kérdéseiről szóló képzési napra is az örökfogadalmas nővérek részére, továbbá több beszámoló is elhangzott, többek között arról, hogy a nemrégiben lezajlott római ifjúsági találkozóra négy nővér több mint ötvenfős zarándokcsapattal érkezett – ők az út kegyelmeit osztották meg.

A napokban több örömteli eseményt is ünnepeltek a domonkos nővérek: augusztus 6-án Kubányi Renáta, Mázás Marianna és Póczos Dominika nővérek 25 éves szerzetesi életéért adtak hálát az őket meghívó Úrnak, aki eddig hűségben megtartotta őket, a rendalapító ünnepén, augusztus 8-án pedig Hóbor Eszter Letícia nővér tette le első, ideiglenes szerzetesi fogadalmát a noviciátus után, míg a junior nővérek fogadalmat újítottak.

A domonkos nővérek hazánkban jelenleg négy rendházban élnek: Budakeszin, Kőszegen, Hódmezővásárhelyen és Szombathelyen. Hivatásuk az örömhír, Isten igazságának hirdetése közösségben.

Szöveg: Deák Hedvig OP

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír