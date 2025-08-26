Ünnepeljünk együtt! – Tudnivalók Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáról

A boldoggá avatásra a One Veszprém Aréna parkolójában bemutatott szentmise keretében kerül sor.
Az ünnepen való részvétel regisztrációhoz kötött. Aki szeretne részt venni a Magyar Katolikus Egyház e kiemelkedő eseményén, kérjük, regisztráljon a www.boldoggaavatas.hu oldalon!
Azok, akik regisztráltak, az eseményhez közeledve részletes tájékoztatást kapnak e-mailben, amely általános tudnivalókat, térképet és a belépési pontok elhelyezkedését is tartalmazza.
Különleges digitális megoldással is segíti a Veszprémi Főegyházmegye a híveket és zarándokokat. A Welcome mobilapplikáció letöltése után a bodimariamagdolna jelszó megadásával nyílik meg a tartalom. Az alkalmazásban minden lényeges tudnivaló, cikk és érdekesség egy helyen elérhető – bárhol, bármikor.
Az applikáció iOS és Android verzióban is elérhető.
A boldoggá avatásra Budapestről Veszprémbe Magdolna-zarándokvonat indul, amely délután tér vissza a fővárosba. A különvonaton történő utazás ingyenes, de előzetes helyfoglaláshoz kötött. A jelentkezést online, az eseményre történő regisztráció folyamán lehet megtenni. A felszálláshoz érvényes regisztrációval és QR-kóddal kell rendelkezni.
A rendezvény ideje alatt a One Veszprém Arénánál személygépkocsik számára parkolóhelyet csak korlátozott számban tudnak biztosítani. A szervezők javasolják a zarándokoknak, hogy személyautó helyett inkább tömegközlekedéssel, illetve a Magdolna-zarándokvonattal érkezzenek!
Autóbuszok és kerékpárok részére az Aréna közelében külön parkolók fognak rendelkezésre állni. A regisztrációs felületen lehet jelezni, hogy ki milyen közlekedési eszközzel érkezik.
A tömegközlekedéssel érkezőket a veszprémi belvárosban, illetve a vasútállomáson térítésmentesen igénybe vehető különjárati autóbuszok várják és szállítják a helyszínre.
A regisztrált, mozgáskorlátozott igazolvánnyal érkező autósoknak külön közeli parkolót biztosítunk. Onnan akadálymentesen be lehet jutni a rendezvény helyszínére.
További praktikus információk a boldoggá avatásra létrehozott honlap GYIK menüjében olvashatók.
A BOLDOGGÁ AVATÁS HÉTVÉGÉJÉNEK PROGRAMJA
szeptember 4., csütörtök
8.00: indulás
Tekerj Magdival! kerékpáros zarándoklat
Helyszín: Budapest, Kelenföld
Útvonal: Budapest—Székesfehérvár—Balatonfűzfő—Veszprém
szeptember 5., péntek
15.00–18.00: Magdi-Tour és kiállítások:
• Magdi-Tour: interaktív kódfejtő és kincskereső játék, amely segít közelebb kerülni Magdihoz
• Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai: időtlen női történet Mária Magdolna alakjáról, Bódi Mária Magdolna gondolataival
• Régészeti kiállítás: őskori leletektől a barokkig – köztük egy Árpád-kori korsó és Szent István ezüstdénárja, a Lancea Regis
• Nem káptalan a fejem: a veszprémi kanonokok kevéssé ismert, mégis izgalmas világába nyújt bepillantást
• Kamarakiállítás: barokk kori kincsek és a Madonna a kis Jézussal szobor bensőséges, elmélyülésre hívó atmoszférája.
• Barokk kert: pihenőkert, ahol Bódi Magdi mellszobra mellett hangoskönyv is várja az elcsendesedni vágyókat.
Helyszín: Biró–Giczey Ház
19.00–24.00: Magdi-Fest ifjúsági találkozó és virrasztás (imádság, dicsőítés, szentségimádás Fábry Kornél esztergom-budapeti segédpüspökkel és a Rád Találtam Dicsőítő Csoporttal)
Helyszín: One Veszprém Aréna
szeptember 6., szombat
8.00: kapunyitás, felkészülés
Helyszín: One Veszprém Aréna
8.30: indulás
Kerékpáros zarándoklat a boldoggá avatásra
Helyszín: Magyarok Nagyasszonya-templom (Veszprém, Cholnoky lakótelep)
8.00–10.00: kisfilmek, beszélgetések
10.00–11.00: lelki ráhangolódás a szentmisére, tanúságtétel
11.00: A boldoggá avatás ünnepi szentmiséje
Helyszín: One Veszprém Aréna
13.00–16.00: Maradjunk együtt: kisfilmek, beszélgetések
Helyszín: One Veszprém Aréna parkolója
14.00: kerékpársorsolás
Helyszín: One Veszprém Aréna parkolója
14.00–18.00: Magdi-Tour és kiállítások
Helyszín: Biró–Giczey Ház
13.00 órától:
A nyitott ereklye megtekintése
Helyszín: Szent Mihály-főszékesegyház
Szeptember 7., vasárnap
10.00–17.00: Magdi-Tour és kiállítások
Helyszín: Biró–Giczey Ház
12.00–18.00: A nyitott ereklye megtekintése
Helyszín: Szent Mihály-főszékesegyház
15.00–17.00: Hanghullám: Magdiról a Balatonon a boldoggá avatás után
Helyszín: Tihany, hajóállomás
18.00: Hálaadó szentmise és az ereklye lezárása
Helyszín: Szent Mihály-főszékesegyház
