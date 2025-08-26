Ünnepeljünk együtt! – Tudnivalók Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáról

A boldoggá avatásra a One Veszprém Aréna parkolójában bemutatott szentmise keretében kerül sor.

Az ünnepen való részvétel regisztrációhoz kötött. Aki szeretne részt venni a Magyar Katolikus Egyház e kiemelkedő eseményén, kérjük, regisztráljon a www.boldoggaavatas.hu oldalon!

Azok, akik regisztráltak, az eseményhez közeledve részletes tájékoztatást kapnak e-mailben, amely általános tudnivalókat, térképet és a belépési pontok elhelyezkedését is tartalmazza.

Különleges digitális megoldással is segíti a Veszprémi Főegyházmegye a híveket és zarándokokat. A Welcome mobilapplikáció letöltése után a bodimariamagdolna jelszó megadásával nyílik meg a tartalom. Az alkalmazásban minden lényeges tudnivaló, cikk és érdekesség egy helyen elérhető – bárhol, bármikor.

Az applikáció iOS és Android verzióban is elérhető.

A boldoggá avatásra Budapestről Veszprémbe Magdolna-zarándokvonat indul, amely délután tér vissza a fővárosba. A különvonaton történő utazás ingyenes, de előzetes helyfoglaláshoz kötött. A jelentkezést online, az eseményre történő regisztráció folyamán lehet megtenni. A felszálláshoz érvényes regisztrációval és QR-kóddal kell rendelkezni.

A rendezvény ideje alatt a One Veszprém Arénánál személygépkocsik számára parkolóhelyet csak korlátozott számban tudnak biztosítani. A szervezők javasolják a zarándokoknak, hogy személyautó helyett inkább tömegközlekedéssel, illetve a Magdolna-zarándokvonattal érkezzenek!

Autóbuszok és kerékpárok részére az Aréna közelében külön parkolók fognak rendelkezésre állni. A regisztrációs felületen lehet jelezni, hogy ki milyen közlekedési eszközzel érkezik.

A tömegközlekedéssel érkezőket a veszprémi belvárosban, illetve a vasútállomáson térítésmentesen igénybe vehető különjárati autóbuszok várják és szállítják a helyszínre.

A regisztrált, mozgáskorlátozott igazolvánnyal érkező autósoknak külön közeli parkolót biztosítunk. Onnan akadálymentesen be lehet jutni a rendezvény helyszínére.

További praktikus információk a boldoggá avatásra létrehozott honlap GYIK menüjében olvashatók.

A BOLDOGGÁ AVATÁS HÉTVÉGÉJÉNEK PROGRAMJA

szeptember 4., csütörtök

8.00: indulás



Tekerj Magdival! kerékpáros zarándoklat

Helyszín: Budapest, Kelenföld

Útvonal: Budapest—Székesfehérvár—Balatonfűzfő—Veszprém

szeptember 5., péntek

15.00–18.00: Magdi-Tour és kiállítások:

• Magdi-Tour: interaktív kódfejtő és kincskereső játék, amely segít közelebb kerülni Magdihoz

• Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai: időtlen női történet Mária Magdolna alakjáról, Bódi Mária Magdolna gondolataival

• Régészeti kiállítás: őskori leletektől a barokkig – köztük egy Árpád-kori korsó és Szent István ezüstdénárja, a Lancea Regis

• Nem káptalan a fejem: a veszprémi kanonokok kevéssé ismert, mégis izgalmas világába nyújt bepillantást

• Kamarakiállítás: barokk kori kincsek és a Madonna a kis Jézussal szobor bensőséges, elmélyülésre hívó atmoszférája.

• Barokk kert: pihenőkert, ahol Bódi Magdi mellszobra mellett hangoskönyv is várja az elcsendesedni vágyókat.

Helyszín: Biró–Giczey Ház

19.00–24.00: Magdi-Fest ifjúsági találkozó és virrasztás (imádság, dicsőítés, szentségimádás Fábry Kornél esztergom-budapeti segédpüspökkel és a Rád Találtam Dicsőítő Csoporttal)

Helyszín: One Veszprém Aréna

szeptember 6., szombat

8.00: kapunyitás, felkészülés

Helyszín: One Veszprém Aréna

8.30: indulás

Kerékpáros zarándoklat a boldoggá avatásra

Helyszín: Magyarok Nagyasszonya-templom (Veszprém, Cholnoky lakótelep)

8.00–10.00: kisfilmek, beszélgetések

10.00–11.00: lelki ráhangolódás a szentmisére, tanúságtétel

11.00: A boldoggá avatás ünnepi szentmiséje

Helyszín: One Veszprém Aréna

13.00–16.00: Maradjunk együtt: kisfilmek, beszélgetések

Helyszín: One Veszprém Aréna parkolója

14.00: kerékpársorsolás

Helyszín: One Veszprém Aréna parkolója

14.00–18.00: Magdi-Tour és kiállítások

Helyszín: Biró–Giczey Ház

13.00 órától:

A nyitott ereklye megtekintése

Helyszín: Szent Mihály-főszékesegyház

Szeptember 7., vasárnap

10.00–17.00: Magdi-Tour és kiállítások

Helyszín: Biró–Giczey Ház

12.00–18.00: A nyitott ereklye megtekintése

Helyszín: Szent Mihály-főszékesegyház

15.00–17.00: Hanghullám: Magdiról a Balatonon a boldoggá avatás után

Helyszín: Tihany, hajóállomás

18.00: Hálaadó szentmise és az ereklye lezárása

Helyszín: Szent Mihály-főszékesegyház

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír