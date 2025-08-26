Megáldották az új görögkatolikus templom alapkövét Kecskeméten

Az eseményt a helyi önkormányzat és a történelmi egyházak több képviselője is megtisztelte jelenlétével.

A Kecskeméten élő görögkatolikusoknak sokáig nem volt helyben lakó papjuk. A lelkipásztori feladatokat Szegedről látta el az ottani parókus, amíg 2008-ban nem érkezett saját szolgálattevő Feczák László atya személyében. 2015. december 21. óta önálló liturgikus térrel is rendelkezik a közösség: a Zimay László utcában álló épületet kápolnaként és közösségi házként használják. A szervezőlelkészséget 2019. január 1-jén emelték parókiai rangra.

Augusztus 24-én már a reggeli istentiszteleten is többen imádkoztak együtt Kocsis Fülöp érsek-metropolitával a Szent Kereszt felmagasztalása címünnepű kápolnában. Az utrenyét követő Szent Liturgián pedig megtelt a helyiség a különleges alkalomra érkezőkkel.

Az oltár mellett szolgált Szaplonczay Miklós esperes, Dudás György és ifj. Feczák László görögkatolikus áldozópap, Finta József pápai káplán, érseki helynök, Papp András diakónus és a papnevelő intézet néhány növendéke.

Fekete Szabolcs kanonok, címzetes apát, Szeberényi Gyula országgyűlési képviselő, Szamler László és Laczkó-Zsámboki Angéla önkormányzati képviselők, Engert Jakabné és Fekete Gábor alpolgármester, Lévai Jánosné tanácsnok, a kivitelezést végző CS.I.R. Kft. néhány képviselője és a Szuverén Jeruzsálemi Templomos Lovagrend magyarországi tagjai is elfogadták az egyházközség meghívását az ünnepi eseményre.

A nap apostoli szakaszát a Korintusiaknak írt első levélből Timkó Tamás karnagy, kántor olvasta fel. A szívtelen szolgáról szóló példabeszédet pedig Papp András diakónus tolmácsolta Szent Máté evangéliumából.

Az ünnepi prédikációt Kocsis Fülöp érsek-metropolita mondta.

„Azért jöttünk ma Kecskemétre, hogy mélyre ássunk” – kezdte szentbeszédét Kocsis Fülöp a már megkezdett építkezésre utalva. De ezt az „ásást” nem most, hanem 17 évvel korábban, a szervezőlelkészség létrehozásakor megkezdték, amikor a római katolikus plébánosok fogadták be templomukba a görögkatolikusokat.

A vasárnapi evangéliumi szakaszban két, szorult helyzetbe került emberről volt szó – egyikük felelőtlen módon nagy tartozást halmozott fel.

Mi, emberek sokszor a kisebbnek gondolt bűnökkel, megalkuvással halmozunk fel adósságot, „falat emelünk Isten és magunk közé”.

„Ahhoz, hogy ez a templom Isten háza, a szeretet katedrálisa legyen itt, Kecskeméten, ahhoz mélyre kell ásnunk szívünkben, ahol ott van az isteni szeretet. Építkezzünk ebből a szeretetből!” – zárta prédikációját a metropolita.

A Szent Liturgiát követően a közösségi házzal szomszédos telken folytatódott az ünnep.

A területet az önkormányzat adományozta az egyházközségnek: itt épül majd a nagyjából 150 négyzetméter területű, 90–100 férőhelyes, Keresztelő Szent János fejevétele címünnepű görögkatolikus templom.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Feczák László atya, Boros Pál, a templom tervezője és Fekete Gábor alpolgármester

időkapszulát helyeztek el az épülő templom alapjába.

A kapszulába többek között az eseményre készült meghívó egy példánya, a szervezőlelkészség és a parókia alapító okiratának másolata, a Görögkatolikus Szemle és a Petőfi Népe megyei lap legújabb száma, fémpénz, a Görögkatolikus Metropólia megalapításának 10. évfordulójára készült emléklap és az önkormányzat felajánlásából Kecskemét zászlaja került.

Az alapkövet a parókia képviselő-testületének világi elnöke, Leviczky Cirill helyezte el. Az ezt követően mondott köszöntőjében kiemelte: csodaként élték meg, hogy a közösség saját papot, hamarosan pedig saját templomot is kap. Ez pedig nemcsak öröm, de feladat is, hiszen folytatni kell Feczák László atya 17 évvel ezelőtt elkezdett közösségépítő munkáját. Megígérte: önkormányzati képviselőként kezdeményezni fogja, hogy lehetőségeihez mérten a város is járuljon hozzá a templomépítés költségeihez. Ehhez teljes 2026-os képviselői tiszteletdíját is felajánlotta.

Feczák László az alapkőletétel után elárulta, hogy az időkapszulába a Krónikák első könyvének egy versét is belecsempészte: „Nos tehát, az Úr kiválasztott, hogy hajlékot, szentélyt építs neki. Légy állhatatos, és készítsd el.” (1Krón 28,10)

Ez a gondolat röviden és tömören foglalja össze nemcsak az ő, de a közösség feladatát is. László atya

köszönetet mondott a helyi református közösséget képviselő Varga Nándor lelkésznek, hiszen a gyülekezet korábban félmillió forintot ajánlott fel a görögkatolikus templom megépítésére.

Kocsis Fülöp metropolita a Hajdúdorogi Főegyházmegye támogatásáról biztosította az egyházközséget, kiemelve: reméli, a közösség tagjai is hozzájárulnak a templomépítés költségeihez.

„Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál” – idézte a Példabeszédek könyvét Varga Nándor tiszteletes: „Kívánom, hogy ez itt is igaz legyen.”

Engert Jakabné alpolgármester a keresztény közösségek fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében, melyek segítenek megerősíteni a hitet, az emberi kapcsolatokat, az összetartozást.

A Szent Liturgián és az alapkőletételen a parókia tagjaiból álló Sztudita Szent Teodor énekkar teljesített szolgálatot, Pusztainé Kovács Emese karnagy vezényletével.

A program szeretetvendégséggel zárult, melyen nemcsak a parókia életének e fontos eseményét ünnepelték, hanem köszöntötték a születésnapját ünneplő Feczák László atyát és Nadika tisztelendőasszonyt is.

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír