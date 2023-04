„Amit én tettem veletek, ti is azt tegyétek” – Az utolsó vacsora emlékmiséje egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba egri érsek a bazilikában mutatta be nagycsütörtök este a szentmisét, amellyel az Egyház az utolsó vacsorára emlékezik. Eucharisztia és a papság megalapításával Jézus saját testét és vérét hagyta ránk, hogy állandóan közöttünk lehessen.

A főpásztor szentbeszédében kiemelte: arra emlékezünk most, hogy Jézus örökre velünk akart maradni, s ezért kell hálát adnunk. A Dicsőség imádsága után elhallgattak a harangok és az orgona, a némasággal hirdetve e szent napok drámaiságát. Az esti szentmise középpontjában az utolsó vacsora emlékezete áll, amikor Jézus utoljára együtt étkezik tanítványaival azon az ünnepen, melyen a zsidóság a húsvéti kivonulásra emlékezett.

Ez a vacsora az Újszövetség igazi nyitánya, minden eucharisztikus ünnep, minden szentmise ennek az emlékezete. Az Ószövetségben Mózes az egyiptomi fogságból,

Jézus az ősi bűn rabságából szabadítja ki új választott népét: az Egyházat. S ezt az új népet nem vérségi kötelékek kapcsolják össze, hanem a keresztség.

Jézus megparancsolja apostolainak: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – s ez a felhatalmazás az Eucharisztia, a papság megalapítása. Szent II. János Pál pápa az Eucharisztia és az Egyház életéről szóló enciklikájában ezt így fogalmazza meg: „Ha az Eucharisztia az Egyház életének központja és csúcsa, akkor ugyanúgy központja és csúcsa a papi szolgálatnak is. Ezért, hálával a mi Urunk Jézus Krisztus iránt, újra megerősítem, hogy az Eucharisztia „a papság szentségének legfőbb és központi indoka, a papság ugyanis az Eucharisztia alapításának pillanatában és vele együtt született.” (Ecclesia de Eucharistia 31.)

Jézus az alázatos szolgálatra is indítja apostolait, ennek egyik gesztusa a lábmosás szertartása, mellyel a püspök évről évre emlékezteti saját magát és mindannyiunkat Jézus tettére és szavaira.

A szolgálat szép példája a Karitász sok kezdeményezése, melyekkel a szegényeket, a háborúban szenvedőket támogatja. A főpásztor emlékeztetett: a legutóbbi nagyböjti akcióban 140 tonna élelmiszer gyűlt össze a katolikus templomokban, s ez arról tanúskodik, hogy Egyházunkban él a szolidaritás, jelen van a szeretet és a szegények felkarolása.

Ezen az esté Jézus utolsó vacsorájára emlékezünk, s megértjük, hogy azt várja tőlünk, váltsuk konkrét tettekre az ő tanítását.

Amikor az Eucharisztiában őt vesszük magunkhoz, szeretnénk egyre inkább ebben is hasonlóvá válni hozzá, hogy Szent Pállal együtt elmondhassuk, élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem – zárta beszédét a főpásztor.

A szertartásban 12 ember lábát mosta meg Ternyák Csaba egri érsek a nagycsütörtök esti szertartásban, Jézus szolgáló szeretetét felidézve.

A szentmise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól.

Fotó: Szent István Televízió

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Nagycsütörtök este Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét a felújítás alatt lévő esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban. A szertartás elején kiemelte, hogy nem csupán az Oltáriszentség és a papság alapításáról emlékezünk meg ezen a napon, hanem Jézus megrendítő szolgáló szeretetéről is.

A liturgia során a főpásztor tizenkét hívőnek; az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet két elsőéves papnövendékének, valamint a vízivárosi hívőközösség tíz férfi tagjának mosta meg a lábát. „Az alázatnak és a szeretetnek ez a kifejezése itt él közöttünk a mai nap liturgiájában” – fogalmazta meg a bíboros homíliájában, amelyet Faragó András diakónus olvasott fel.

Erdő Péter szerint a lábmosás titokzatos története megmutatja, hogyan kell tekintenünk Krisztus kereszthalálára. Emberi ésszel, emberi logikával aligha indokolható, hogy a megtestesült Isten miért vállalta a szenvedést, a kivégzést és a megszégyenítő halált. Nem feladatunk mindezt megmagyarázni. „Ő az, aki harmadnapra feltámadt. Ő tudja, hogy miért teljesítette be így az isteni tervet.” Ferenc pápa apostoli látogatásával kapcsolatban kiemelte:

egyedül Krisztusban van biztos jövőnk.

*

Győri Egyházmegye

Április 6-án, Nagycsütörtökön Veres András győri megyéspüspök szentmisét mutatott be az Utolsó Vacsora emlékére a Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A főpásztor az emlékmise bevezetőjében arra hívta a híveket, hogy képzeletben, mint egykor Jézus az apostolokkal, vegyék körbe az asztalt, az oltárt, hogy részesei legyenek annak a csodának, amelyben az apostolok részesültek az utolsó vacsora termében, amikor a kenyér és a bor színe alatt Jézus önmagát adta nekik.

Veres András megyéspüspök homíliájában XVI. Benedek pápa Sacramentum Caritatis (A szeretet szentsége) című apostoli buzdításának gondolataiból választott, az Oltáriszentséggel kapcsolatos hit elmélyítésére és a vele való személyes viszony átgondolását segítve. „A szeretet szentsége, a legszentebb Eucharisztia az önmagát feláldozó Jézus Krisztus ajándéka” – írja a Szentatya. Ajándék, amelyben Isten szeretete nyilvánul meg felénk. Azé a szereteté, amely önmagát adta minden ember üdvösségéért. Ugyanakkor a végtelen alázatosság is megnyilvánul benne, hiszen Isten Fia kiüresítette önmagát. Mintegy „elfelejtkezett” arról, hogy Ő Isten Fia, annyira megalázkodott és emberként mutatkozott – fogalmazott Veres András. A főpásztor felhívta a figyelmet arra is, hogy a nagycsütörtöki liturgia sokban segíthet minket az utolsó vacsora termében uralkodó különös feszültség átélésében, az apostolok döbbent érzéseiről (melyre az üres csend utal, miután elhallgat az orgona és a harangok „elmennek Rómába”) a nem megszokott pászkaünnepük kapcsán.

A megyéspüspök XVI. Benedek pápa körleveléből később Isten irántunk való szeretetéről elmélkedett: „Mindnyájan tudjuk, hogy a szeretetnek cselekedetei vannak. A szeretet önkifejeződése, hogy szavakkal, gesztusokkal, tettekkel kimondjuk azt, ami a szívünkben van.

A szeretet kifejezését meg lehet és ezért meg is kell tanulni.

Enélkül az élet sivár, a szeretet néma és felismerhetetlen.

„Jézus megerősített abban is, hogy Isten szeretete örök, melynek jelét adta, amikor megmosta apostolainak a lábát, de még nagyobb jelét adta a kereszten. S a feltámadás is Isten szeretetének a jele: teljes bizonyosság afelől, hogy van örök élet.

Az eucharisztikus szeretet pedig egyszerre valósítja meg a szeretetközösségét vertikálisan és horizontálisan, Isten felé és az emberek felé. Akiben mély a szeretet Isten felé, az szeretni tudja embertársait is. A kettő ugyanis egymás nélkül nem létezik”

– hívta fel a figyelmet a püspök.

Fotó: Horváth Gábor



*

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Lassan hagyomány, hogy a debreceni főszékesegyházban a szent háromnap egyikén Dobos András atya, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora mond tanítást. Idén nagycsütörtökön az Eucharisztia alapítását, az Egyház születését helyezte homíliája középpontjába. Az ünnepi Szent Liturgia végén Kocsis Fülöp érsek-metropolita végezte a lábmosás szertartását.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – idézte fel Dobos András prédikációja elején Jézus parancsát, amit tanítványai lelkére kötött az utolsó vacsorán. Ám a hangsúly nem az ezt, sokkal inkább az én szavakon van. „Ezt a vacsorát, amit eddig annak emlékére költöttetek el, hogy Isten megszabadította atyáitokat az egyiptomi rabszolgaságból, csodálatosan kivezette őket az idegen földről és hazát adott nekik, ezután az én emlékezetemre fogyasszátok!” – világított rá rektor.

Majd arról elmélkedett, vajon mit jelent Jézus emlékére elkölteni egy vacsorát? Hiszen nem akármilyen emlékezésről van szó; halotti torról például, amelyen felemlegetjük a kedves rokon vagy barát életének eseményeit.

Mit jelent az, hogy mindezt mi Jézus emlékére tesszük? Hogy megáldjuk a kenyeret és a bort, ahogy a zsidók húsvét szent éjszakáján, sőt ahogy minden jelentős ünnepi étkezésen teszik? Azt, hogy látnom kell magamat, ott, a kereszt alatt, hogy Jézus éppen értem hal meg. Önmagamat kell látnom, mint akiért Jézus meghalt. Aranyszájú János mondta: „Ha te lennél az egyetlen ember, akit meg kell menteni a haláltól, Jézus egyedül érted is megtestesült volna” – idézte fel az egyháztanító gondolatait a szónok, magyarázatként pedig hozzátette: Jézus énhelyettem halt meg, az én bűneimért ezzel Ő megszabadított engem a legrosszabbtól, az örök haláltól, még ha át is kell mennem a testi halálon.

A Szent Liturgia végén került sor a lábmosásra, mely közben a fődiakónus, Nyirán János olvasta fel az erről szóló Evangéliumot, miközben Kocsis Fülöp metropolita Krisztust utánozva levetette felső ruháját, derekára kendőt terített, kezébe kancsót vett és sorra letérdelt az emberek elé, megmosta és megcsókolta lábukat. A kiválasztott tizenkét férfi között idén csak papok voltak, a Főegyházmegye szolgálattevői.

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

*

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban Bábel Balázs érsek vezette az utolsó vacsora szentmiséjét nagycsütörtökön. A főpásztor emlékeztetett: ezen a napon hagyta ránk Jézus az egyházi rend szentségét és az Eucharisztiát. Nem pusztán egy alkalomra gyűjtötte össze a tanítványokat, hanem állandósította ajándékát.

Nagy titok ez számunkra. Jézus búcsúzásában az Eucharisztiában itt hagyta önmagát. Meghosszabította a megtestesülést és velünk marad a világ végezetéig.

Már az ősegyház nagy gonddal őrizte az Eucharisztiát. A hittanulók utolsóként ismerhették meg az Eucharisztia titkát, a görög liturgia a mai napig őrzi a „Katekumenek, távozzatok!” felszólítást. Az Eucharisztia nagy titok és kincs, melyet nem lehet egyszerűen odaadni, odavetni senki elé. Ebből adódhat az a jánosi hiány, ami a többi evangéliumban megvan. Máté, Márk és Lukács beszél az Eucharisztia megalapításáról, János viszont később írta meg evangéliumát, amikor már üldözések voltak. A keresztényekről embertelen dolgokat állítottak. A beavatottak tudták, hogy mit hagyott Jézus örökül tanítványainak az utolsó vacsorán, mások előtt azonban titok maradt.

Ez a szentség próbára teszi a hitet. Isten létét elfogadni hittel viszonylag egyszerű. Emberi ésszel is rá lehet jönni. Annál nagyobb hitet kíván, hogy Jézusról valljuk, benne megtestesült a második isteni személy, majd hogy egy kis darab ostya és egy korty bor színében valósan ott van Jézus Krisztus. Ezért a felkiáltás az átváltoztatás után: „Íme hitünk szent titka!” Misztérium, vagyis olyan titok, ami nem megfejthető. Nem tárul ki teljességében. Ebben áll az üdvösség megunhatatlansága. A fölséges Istenből egyre több megismerhető, de teljesen soha. A jelek megmutatják, hogy nem egyszerű emlékvacsoráról van szó.

Maradandó szentség, az ember földi életére is hatással van. Megtart a jóban, a szeretet hűségében.

A betegek számára gyógyulást és megnyugvást ad, elfogadást az élet minden helyzetére. Az Eucharisztia változást ad az embernek. Jézus megígérte, hogy az Eucharisztia útravaló az üdvösségre.

Fotó: Koprivanacz Kristóf

*

Kaposvári Egyházmegye

Nagycsütörtökön este az utolsó vacsora és az Eucharisztia alapításának emlékére mutatott be szentmisét Varga László megyéspüspök a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén újra felhangzott a hamvazószerda óta elmaradt Dicsőség az orgona, a harangok és csengőszó kíséretében, melyek a könyörgést követően elnémultak, s csak húsvét vigíliáján szólalnak meg újra.

„Példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is azt tegyétek” – idézte fel Jézus szavait a megyéspüspök prédikációjában. – Ez az ige felszólít bennünket arra, hogy amit ünneplünk szentmiséről-szentmisére, azt váltsuk tettekre, követve Jézus példáját. A filippiekhez írt levélben Szent Pál apostol azt kéri, hogy „ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt”.

Szemléljük most azt a krisztusi lelkületet, amelyet az ő példáját követve tettekre kell váltanunk.

„Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem. Vegyétek és igyátok, ez az én vérem, amely értetek adatik!” Az Eucharisztiában Isten elment a végsőkig az önmagát odaajándékozó szeretetben. Ő a végtelen Isten, aki a világmindenség teremtője, alkotója, fenntartója és beteljesítője. Beletestesül a halott anyagba és élővé teszi azt. Ő lesz a legkisebb, a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb. S az Eucharisztiába nemcsak egyszerűen beletestesül, hanem szétosztja magát általa.

Az Eucharisztia Isten önátadó, önmagát teljesen elajándékozó szeretetének a bizonyítéka. Így szeret az Isten. Elajándékozza, odaadja magát teljesen.

Nem tart vissza semmit magából. „Példát adtam nektek” – hallottuk az evangéliumban. Ha ugyanazt a lelkületet szeretnénk kibontani az életünkben, amely Krisztus Jézusban volt, akkor el kell indulnunk, vagy folytatnunk kell önmagunk szeretetben való elajándékozását, kezdve a közvetlen környezetünkben, családtagjainkon, szeretteinken, elmenve a végsőkig: odaadni magunkat, az életünket még az ellenségeinkért is. Azért, mert ezt tette az Isten. A kereszten Jézus jobban szerette az ellenségeit, mint saját magát. Az Eucharisztia alapításakor és önmaga elajándékozásakor jobban szerette az ellenségeit, köztük Júdást, mint saját magát.

Az Isten elajándékozta magát teljesen, feltétel nélkül, ingyen és véglegesen. Példát adott nekünk arról, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennünk, mint ami benne volt.

Valami hasonló történt az utolsó vacsorán. Jézus letérdel tanítványai előtt, és szeretetének legnagyobb jelét adja: megmossa a tanítványai lábát. Megérinti bennük azt, ami legközelebb van a földhöz, ami a legsebzettebb, hiszen az út pora, tövisei, kövei megsebezték a lábukat. Közösséget vállal bűnös tanítványaival. Ezt fejezi ki a lábmosás.

A szentmise végén a főpásztor csendben végezte el az oltárfosztást, mely Jézus ruháitól való megfosztását szimbolizálja. Végül a papság és az asszisztencia az üres oltár előtt imádkozta el a sötétség zsolozsmáját.

Fotó: Kling Márk



*

Miskolci Egyházmegye

A miskolci székesegyházban nagycsütörtökön Orosz Atanáz megyéspüspök vezette a nagy alkonyati istentiszteletet Nagy Szent Bazil Liturgiájával. A szertartáson szentelte meg az oltárokon használt ereklyekendőket (antimenzionokat) is.

A mai evangélium impulzusokat ad arra, hogyan is folytassuk életünket – mondta a Szent Liturgián Atanáz püspök, majd Márk evangélista szavait idézte: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Mk 14,38)

Az Úr szeretetet hozott közénk, és ez a szeretete leginkább az asztalközösségben nyilvánul meg. „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek” (Lk 22,14) Orosz Atanáz szentbeszédében emlékeztetett: ezt az asztalközösséget ünnepeljük ma is világszerte.

Amikor paptesvéreinkkel megismételjük Jézusnak az Eucharisztiát alapító szavait, akkor ebben példát is kell, hogy lássunk: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik”.

Az Úr azokat, akiket papoknak hívott, erre a közös áldozathozatalra is meghívott. Ha életüket külső vagy belső körülmények megtörik is, vele együtt töressen meg életünk, és az Ő áldozatába kapcsolódjon be mindnyájunk áldozathozatala.

Az Úr Jézus fegyvertelenül, lemeztelenítve meghalt érettünk, és így biztosította a világ üdvösségét. Őt ünnepeljük ezen a Szent Liturgián.

A szertartás a lábmosás szertartásával fejeződött be. Idén a tizenkét férfit a sajópálfalai kerületben élők, valamint a papnövendékek közül választották ki. Atanáz püspök levetette felső ruháját, derekára kendőt kötött és kezébe kancsót véve sorra letérdelt eléjük, megmosta és megcsókolta lábukat.

Fotó: Miskolci Egyházmegye

*

Nyíregyházi Egyházmegye

Az utolsó vacsorára és a lábmosásra emlékeztek nagycsütörtökön a nyíregyházi székesegyházban, ahol Szocska Ábel megyéspüspök vezetett Szent Liturgiát. „Krisztus önmagát adta nekünk, hogy mindannyiunknak örök élete legyen” – mondta Ábel püspök a szertartáson.

Krisztus oly erős benyomást gyakorol ránk, hogy kétezer év után is jelenvalóvá, láthatóvá igyekszünk tenni tanítását, tetteit. Kétezer év óta próbáljuk utánozni az Ő tökéletességét a magunk tökéletlen módján. Erről szól nagycsütörtökünk, de talán egyházi ünnepeink mindegyike, s maga az Eucharisztia is.

Hogy megjelenítsük Krisztus életét, szeretetét és hogy láthatóvá tegyük az Evangéliumban és annak sorai között kiolvasható történéseket (s ezáltal kicsit jobban megértsük azokat), már a középkorban is vágya volt az embereknek, passiójátékokat és misztériumjátékokat adtak elő. Tulajdonképpen ez történik nagycsütörtökön és nagypénteken is.

Nagycsütörtök idén havazással érkezett, a szertartásokat azonban a hagyományoknak megfelelően alkonyati istentisztelettel kezdték és Nagy Szent Bazil Liturgiájával folytatták. A templomban a Nyíregyházi Egyházmegye papságának jelentős része ott volt, s az Eucharisztia megalapításának ünnepén mindannyian együtt mondták fennhangon főpásztorukkal az átváltoztatás imádságait.

A lábmosásra civileket és helynökeit, papjait szólította maga köré. Az intim pillanatokat feszült figyelemmel és meghatódva kísérték a jelenlévők.

Fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Egri Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Hajdúdorogi Főegyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Miskolci Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye

