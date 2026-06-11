„Az én utam a szeretet” – Kiállítás Tamásiban Mester Margit Mária kettős jubileuma alkalmából

Margit Mária Tamásiban született 1906. december 10-én, egy négygyermekes család második gyermekeként. Iskoláit magánúton kezdte, majd 1917–24 között Budapesten folytatta tanulmányait a Sacré Coeur polgári iskolájában. Ugyanitt elvégezte a négyéves nyelvmesterképzőt, így megtanult angolul, franciául és németül.

1924 őszén, 18 éves korában, a budapesti Örökimádás templom karzatán hallotta meg először Isten hívó szavát: „Te légy az enyém”, de még több évnek kellett eltelnie, amíg megértette, hogy az Úr mire is hívja őt. 1927. április 12-én volt egy misztikus élménye, amelyben megtapasztalta, hogy a Szentháromság valóságos módon ott él minden kegyelem állapotában lévő lélekben. Magával ragadta az egységnek ilyen mélységes megtapasztalása, hogy Jézus arra hív minden lelket, hogy egységben éljen Istennel és embertársaival, a Szentháromság mintájára. Hosszú keresés, imádság és megkülönböztetés után alapította meg az Unum Társaságot, amelyet 1938. szeptember 15-én hagyott jóvá a szeged-csanádi megyéspüspök.

A világháború és a kommunista diktatúra nem tette lehetővé, hogy az alakuló közösség kibontakozhasson, főleg miután az állami hatóságok megszüntették a szerzetesrendeket. Margit Mária elöljáróként 1950 után, az illegalitásban szervezte a közösség életét. Természetesen tevékenysége nem maradhatott elrejtve, 1951 májusában letartóztatták, és öt év börtönre ítélték. Mint politikai fogoly a kalocsai börtönbe került, ahonnan 1956. május 7-én szabadult.

A börtönévek nem törték meg, hanem felrázták lelkét, hogy az embereknek mekkora szükségük van megtapasztalni Isten szeretetét és az ebből fakadó sorsvállaló, szolgáló, apostoli egységteremtő szeretetet. Ennek élő tanúja és apostola volt élete minden percében. Szeretete átölelte az egész világot, imádsága és szolgálata által megvalósította a lelki ökumenizmust, ami abban a történelmi korban még forradalminak számított.

„Az én utam a szeretet. Nincs időm másra” – vallotta. A börtön után az életprogramja ugyanaz maradt, a szeretet „ragályát” akarta terjeszteni, amelynek tünetei: „Mosoly az arcon, másokat dicsérő szó az ajkon, segítőkészség a kézben.”

Mester Margit Mária 1961. június 17-én hunyt el Budapesten. Boldoggáavatási ügyének előkészítését 2003-ban engedélyezte Erdő Péter. 2018. március 12. és 2020. július 16. között zajlott Isten Szolgálója Mester Margit Mária boldoggáavatási eljárásának egyházmegyei szakasza, majd elindult az ügy római szakasza; 2025 szeptemberében elkészült a Positio.

Ima Mester Margit Mária boldoggá avatásáért Urunk, Istenünk! Áldott Szentháromság, imádunk Téged. Határtalan gondviselő szeretetedből adtad nekünk Margit Máriát, aki egész életét a Te imádásodra és a Benned való egység szolgálatára szentelte. Az életszentség útját járva minket is egyszülött Fiad követésére és embertársaink szerető szolgálatára buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket..., és add, hogy őt mielőbb boldogjaid között tisztelhessük! Ámen.

Az idei jubileumokhoz kapcsolódva június 12-én Mester Margit Mária szülőhelyén, Tamásiban, a helyi művelődési központban nyílik kiállítás az életéről. A megnyitó június 12-én 16 órakor lesz, a kiállítás június 26-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között.

Június 14-én a tamási templomban szentmisét mutatnak be Margit Mária boldoggá avatásáért 9.45-kor.

A jubileumi év további programjairól ITT; Mester Margit Mária életéről és lelki örökségéről bővebben IDE KATTINTVA olvashatnak.

Forrás: mester-margit-maria.com; mindszentyalapitvany.hu



Fotó: mester-margit-maria.com

Magyar Kurír