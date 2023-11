„Csak attól lesz az élet érdemes, ha odaadjuk” – A szociális munka napját ünnepelték Nyíregyházán

„Csak attól lesz az élet érdemes,

Ha odaadjuk. Mindegy, hogy minek:

Ha odaadtad, akkor megtalálod,

Ha feláldozod, akkor a tied!”

(Sík Sándor)

A nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban Paraklisz imádsággal kezdődött az ünnep, melyre több mint kétszázan érkeztek a Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott intézményekből.

A megjelenteket elsőként Szabó Tamás pasztorális helynök, a székesegyház parókusa köszöntötte.

A szertartáson prédikációjában Szocska Ábel püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy Krisztusnak a falakon ábrázolt életeseményei az ember életében is megjelennek valamilyen formában: a születés, a menyegző, az ünnepség, az atyai házhoz való visszatérésünk, az irgalmasság cselekedetei, a másokért vállalt áldozat, a halál, a feltámadásba vetett hitünk.

Az élet teljessége végigkövethető a falakon – mondta a főpásztor. – A magasabb részeken pedig Krisztus isteni mivolta tárulkozik fel a színeváltozás és a mennybemenetel ünnepének ábrázolásával. „Oda, felfelé tartunk mi is, mindnyájan. A mi utunk is az örök élet felé halad.”

A Szentírásban kiemelt szerepet kap Jézus tanítása, hogy legyen gondunk az elesettekre és a ránk bízottakra.

A templom falain is megjelenik ez: a betegek gyógyítása, a szegényekről való gondoskodás, mert az kedves Isten előtt.

„Az Önök munkája is kedves az Isten előtt” – mondta a főpásztor, Isten áldását, kegyelmét kérve a szociális szférában helytállók munkájára.

A Nyíregyházi Egyházmegye évről évre elismerésben részesíti az egyes intézményekben dolgozó munkatársak közül azokat, akiket az intézményvezető és a kollégák javaslatai alapján erre méltónak találnak. Az idei kitüntetetteket Szocska Ábel püspök és a Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Irodájának vezetője, Bodnár-Szabó Ildikó szólította az ambon elé kézfogásra.

A díjazottak névsora ITT olvasható, a cikk végén.

Az ünnepi összejövetel a szertartás után a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola nagytermében folytatódott.

A szakolyi Szent Heléna Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ ellátottai közül a fejlesztő foglalkoztatásban tevékenykedők ajándékát és a nap emléklapját találták a székeken a jelenlévők.

A 2017 óta ünnepelt szociális munka napja ráirányítja a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év minden napján segítik, gondozzák az arra rászorulókat. Az idei ünnepi eseményen elhangzott: a szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodott az elesettekről, szegényekről, betegekről. Sok évszázadon keresztül ezt kizárólag az egyházak látták el a karitatív munka formájában. Jézus tanításával összhangban az Egyház újra jelentős szerepet vállal a szociális gondoskodásban, a gyerekek ellátásában.

A köszönet kifejezésének egyik formája volt a rövid énekes-verses műsor, melyet a pszichiátriai betegek és a demenciával élő személyek ápolását, gondozását végző hodászi Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon néhány ellátottja adott elő.

Műsoruk után Obbágy László atya, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kateketikai és pasztorálteológiai főiskolai tanára tartott előadást, melyben az idősek szolgálatának és lelkipásztori gondozásának praxisához adott szempontokat.

A korosodó ember attitűdje a világhoz, önmagához, az Istenhez olykor „bölcsességi tartalékot” biztosít a fiatalabb generációk számára is; magatartásformáikról és a hozzájuk való viszonyulás mikéntjeiről a Szentírás is sok helyen beszél. Ezeket mintegy összegyűjtve adott képet arról az előadó, hogyan válhat a betegágy a katekézis helyévé, mit is jelent a hitben megélt élettapasztalatot továbbadni, hogyan készülünk a halálra időskorban.

Az ünnepséget Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök zárta gondolaival s az ígéretével: „Imádságomról biztosítom Önöket.”

Az egyházmegye szociális irodájának munkatársai, az esemény főszervezői agapéra hívták a jelenlévőket.

Ezt követően az érdeklődők ingyenesen tekinthették meg a Görögkatolikus Múzeumot.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír